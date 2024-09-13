Афган Садыгов пожаловался на условия в СИЗО

13 сентября 2024, 18:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель Департамента миграции Грузии повторно проинтервьюировал в СИЗО азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, попросившего политическое убежище в этой стране, однако переводчик был недостаточно подготовлен, сообщила жена журналиста. По ее словам, Садыгова также посетил представитель омбудсмена Грузии, которому он рассказал о необоснованном судебном преследовании в Азербайджане и пожаловался на антисанитарию в камере.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища, 4 сентября его посетил представитель ведомства.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Сегодня представитель Департамента миграции Грузии повторно посетил Афгана Садыгова в СИЗО, сообщила жена журналиста Севиндж Садыгова. "Он повторно проинтервьюировал Афгана. При опросе участвовали сотрудник Департамента миграции, переводчик и адвокат Афгана. Интервью длилось с 10.30 до 16.45 (с 9.30 до 15.45 мск). Афган столкнулся с трудностями в переводе. Переводчик не все мог переводить. Поэтому Афгану приходилось стараться говорить на русском, насколько он мог. Ему сказали, что решение будет объявлено в конце сентября", - рассказала Севиндж Садыгова.

По ее мнению, если решение будет приниматься на основе требований закона, Афган получит убежище. "В его деле все очевидно. В Азербайджане, где моего мужа дважды осуждали к тюремным срокам на основе политически мотивированных, сфабрикованных обвинений, Афган ожидает еще более жестокое наказание в виду отсутствия справедливого правосудия. Сейчас вновь против него сфабриковали дело, чтобы заполучить его из Грузии", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

По ее словам, днем ранее, 12 сентября Афгана Садыгова посетил представитель офиса омбудсмена Грузии. "Афган рассказал ему о выдвинутых против него необоснованных обвинениях. Афган также пожаловался на условия содержания, на антисанитарию в камере, где бегают тараканы, на плохое качество пищи. Из-за дороговизны продуктов в тюремном магазине он не может там делать покупки. А нам не разрешают передавать ему продукты, которые в городских магазинах намного дешевле, чем в СИЗО", - сообщила Севиндж Садыгова.

Она считает, что ее мужа преследуют за критику правительства Азербайджана. "Афган не может молчать, когда видит несправедливость. Он продолжал критику властей Азербайджана и находясь в Грузии. Поэтому он и наша семья подвергалась угрозам со стороны людей, связанных с властями Азербайджана. В Грузии они очень комфортно чувствуют себя. И конечном итоге против Афгана сфабриковали уголовное дело, чтобы добиться его выдачи Баку", - подчеркнула С.Садыгова.

В последнее время перед арестом Афган Садыгов в социальной сети Facebook* опубликовал ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.