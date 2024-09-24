Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ

24 сентября 2024, 00:30

Афган Садыгов на третьи сутки голодовки сообщил об ухудшении самочувствия

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Арестованный в Грузии азербайджанский журналист Афган Садыгов на третьи сутки голодовки в следственном изоляторе почувствовал недомогание и пожаловался на отсутствие медицинской помощи, сообщила супруга журналиста Севиндж Садыгова.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ. С 20 сентября Садыгов объявил в грузинском изоляторе голодовку.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

В связи с голодовкой Афгана Садыгова перевели в другую камеру, сообщила его супруга Севиндж Садыгова.

"Афган утром звонил. Он сообщил, что в связи с голодовкой его перевели в другую камеру. В этой камере содержатся лица, также проводящие голодовку. Их семь или восемь человек. Афган сказал, что среди них есть заключенные, проводящие голодовку по 10-15 дней, однако никакой реакции на их акцию нет. Афган голодает уже трое суток и у него началось недомогание, однако медпомощи ему не оказывается. Правда, дважды в день, утром и вечером, к ним приходит врач, чтобы померить давление. Пока у Афгана давление в норме", - рассказала 23 сентября корреспонденту "Кавказского узла" Севиндж Садыгова.

Телефонный разговор Садыгова с женой продлился, с ее слов, всего несколько минут, и потом связь оборвалась. «Возможно, Афган исчерпал свой лимит. Там у них такое правило, что заключенному на общение с близкими выделяется в месяц 45 минут. Каждая  встреча оценивается в 15 минут. Мы с Афганом в сентябре встречались дважды и несколько раз коротко говорили по телефону. Наверное, я уже  в этом месяце не смогу с ним говорить по телефону и видеться, - рассказала Садыгова.

После начала Садыговым голодовки адвокат еще не посещал его. "Я говорила с адвокатом, он на днях пойдет к Афгану. Я обращусь также к омбудсмену Грузии, чтобы голодовка и в целом дело Афгана были в центре внимания", - отметила Садыгова.

Она также сообщила, что пока решение об отказе в предоставлении Афгану Садыгову политического убежища в Грузии не выдано на руки ни ему, ни адвокату. "Как только адвокат получит решение, он напишет жалобу в суд", - сообщила супруга журналиста.

"Кавказский узел" писал, что 12 сентября Афгана Садыгова посетил представитель офиса омбудсмена Грузии. Арестованный пожаловался ему на условия содержания, антисанитарию в камере и низкое качество пищи.

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Примечание:

"Правозащитники потребовали остановить преследование журналистов в Азербайджане", "Журналистка Алиева допрошена по делу Toplum TV", "Суд оставил Севиндж Вагифгызы под арестом".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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