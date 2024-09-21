Журналист Садыгов объявил голодовку в тбилисском изоляторе

21 сентября 2024, 15:37

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Азербайджанский журналист Афган Садыгов объявил в тбилисском изоляторе голодовку в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в грузинский департамент по вопросам миграции с просьбой о международном убежище, однако 16 сентября получил отказ.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Сегодня Афган Садыгов подал руководству СИЗО пенитенциарного учреждения № 8 в тбилисском районе Гдлани официальное заявление о том, что с 20 сентября отказался от приема пищи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Севиндж Садыгова.

«Афган считает, что суд в Грузии несправедливо заключил его под стражу по экстрадиционному запросу из Азербайджана, проигнорировав представленные защитой факты и доказательства. Апелляционная инстанция также несправедливо утвердила это решение. Правительство Грузии вынесло в отношении него также несправедливое решение, отказав в предоставлени ему политического убежища. Афган считает, что, поскольку в Азербайджане и Грузии законы не работают, он вынужден был пойти на крайний шаг – голодовку», - сказала Садыгова.

По ее данным, Афган Садыгов намерен голодать до тех, пока не будет прекращено его необоснованное уголовное преследование.

Арестованный также жалуется на плохие условия содержания, отметила его супруга. «В камере Афгана в окне не было даже стекла, и он простудился. После моих заявлений в медиа, обращения к омбудсмену к Грузии, окно закрыли картонкой. В СИЗО подается очень некачественная пища», - сказала Севиндж Садыгова.

12 сентября Афгана Садыгова посетил представитель офиса омбудсмена Грузии. Арестованный пожаловался ему на условия содержания, антисанитарию в камере и низкое качество пищи.

Женщина отметила, что чувствует для себя и двух дочерей опасность в Грузии. "За нами постоянно следят. Мы считаем, что за этим стоит правительство Азербайджана. Живем в страхе. Из-за угрозы нашей безопасности я детей не отпускаю в школу", - сказала она.

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* ряд критических постов. В одной из публикаций он иронизирует по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку. Самое лучшее, давайте мы убежим от Европы, присоединимся к Африканскому союзу. Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

Обвинение Садыгову в вымогательстве вызывает сомнения, указал ранее глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он, добавив, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

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