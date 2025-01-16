ЕСПЧ временно запретил экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан

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Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. Защита Садыгова обжаловала решение суда, а международные правозащитные организации призвали власти Грузии не допустить экстрадиции журналиста. Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

С 20 сентября 2024 года Афган Садыгов начал голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище, он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но согласился принимать йогурт с витаминами.

Центр социальной справедливости еще 10 декабря обратился в ЕСПЧ с просьбой использовать "временную меру" в соответствии с правилом 39 Регламента суда и приостановить экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава данной правозащитной организации Тамта Микеладзе.

По ее словам, "указанный механизм используется в случае, когда существует высокий и необратимый риск нарушения прав, и необходимо прекратить действия государства против конвенции". Это обращение было направлено в ЕСПЧ в связи с предстоящим 15 января рассмотрением дела Садыгова в Тбилисском апелляционном суде.

ЕСПЧ 14 января удовлетворил указанную просьбу и запретил экстрадицию Садыговва в течение семи дней после решения по его апелляции, сказала глава Центра социальной справедливости.

15 января после решения апелляционного суда Центр социальной справедливости срочно информировал ЕСПЧ об отклонении апелляции Садыгова. В обращении содержится просьба к ЕСПЧ продлить срок действия временной меры, запрещающей экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан до того, как Страсбургский суд не примет материальное и окончательное решение по запрету экстрадиции.

Микеладзе выразила надежду, что правительство "Грузинской мечты" исполнит решение ЕСПЧ о приостановлении экстрадиции, несмотря на решение апелляционного суда, отклонившего жалобу Садыгова.

"Надеюсь, с помощью Европейского суда мы наконец защитим безопасность и свободу семьи Садыговых и принесем им облегчение после долгих лет страданий. Надеюсь, будет время, когда мы сможем продвигать воссоединение семей. Мы уже смогли обеспечить переезд его супруги и двух детей в безопасную страну", - сказала Микеладзе.

Адвокат Садыгова Мариам Квелашвили подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что защита продолжает правовые шаги для предотвращения экстрадиции. Однако адвокат воздержалась от подробных комментариев о дальнейших действиях защиты, сославшись на конфиденциальность информации.

Как пояснил азербайджанский эксперт, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров, Правило 39 Регламента ЕСПЧ допускает принятие временных обеспечительных мер по приостановлению действий, представляющих угрозу здоровью, жизни, безопасности и свободе человека. По его словам, с Садыговым - как раз тот случай.

"Афган Садыгов дважды был арестован и осужден в Азербайджане по сфабрикованным обвинениям, подвергался административным арестам. И есть риски того, что против него вновь выдвинуты ложные обвинения и его может ожидать несправедливый суд и длительный тюремный срок, физическое давление", - сказал Сафаров.



Тем временем Садыгов, со слов его супруги, продолжает голодовку 117-е сутки. "Состояние Афгана тяжелое, он даже в суд не смог явиться. Только последние две недели он стал принимать йогурт с витаминами, до того он вообще только принимал воду", - сказала Севиндж Садыгова 15 января.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов.

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