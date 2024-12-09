Защита обжаловала решение об экстрадиции Афгана Садыгова

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В Тбилисский апелляционный суд подана жалоба на решение одобрить экстрадицию азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, который 80-е сутки проводит голодовку в тюрьме. Международные правозащитные организации призвали власти Грузии не допустить экстрадиции журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. Садыгов, к тому времени 69 дней продолжающий голодовку, был доставлен на заседание суда в инвалидной коляске.

С 20 сентября Афган Садыгов проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 12 ноября, на 53-и сутки голодовки, Садыгов ответил отказом на предложение сотрудников изолятора прекратить акцию протеста.

Афган Садыгов отказался прекратить голодовку

На решение суда об экстрадиции Афгана Садыгова подана апелляционная жалоба, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга Афгана, журналистка Севиндж Садыгова.

"Слушания по жалобе в Тбилисском апелляционном суде еще не назначены. Нам сказали, что причиной тому является болезнь судьи, который будет рассматривать это дело", - сказала она.

От него остался скелет – кожа да кости

Журналистка добавила, что ее супруг 80-е сутки продолжает голодовку. «Афган в настоящее время содержится в госпитале СИЗО Глданской тюрьмы. 6 декабря у Афгана был день рождения. Ему исполнилось 48 лет. Мы уже привыкли к том, что последние 7-8 лет Афган в день рождения находится в тюрьме. Нам 6 декабря дали живую встречу с Афганом. Он находится крайне тяжелом состоянии, его привели в инвалидной коляске. То, что он еще жив – наверное, чудо. До голодовки он весил 93 кг. Сейчас его вес составляет 60 кг, да и это в плотной зимней одежде. Врачи говорят, что ему дальше худеть уже некуда. От него остался скелет – кожа да кости. Из-за нехватки витамина у него кожа шелушится и сыплется. У него очень отрешенный взгляд. Он говорит замедленно и тихо», - рассказала Севиндж Садыгова.

По его словам, семья вновь просила Афгана прекратить голодовку. «Афган неумолим. Он говорит, что не остановит голодовку, пока его не освободят и не перестанут преследовать. В любой момент может наступить трагический финал. Если Афгана не станет, то за это одинаково будут ответственны как власти Азербайджана, так и правительство Грузии», - сказала она.

4 августа суд в Тбилиси арестовал Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Правозащитники напомнили о международных обязательствах Грузии

С требованием не допустить экстрадиции Садыгова к властям Грузии обратились четыре международные правозащитные организации - Международное партнерство по правам человека, Открытое контрактное партнерство, Crude Accountability и Норвежский фонд домов прав человека (Нuman Rights House Foundation).

Они напомнили, что 28 ноября суд вынес решение об одобрении его экстрадиции в Азербайджан. «Адвокаты Садыгова уже подали апелляцию в апелляционный суд с возможностью дальнейшего оспаривания решения в Верховном суде, последней инстанции», - говорится в обращении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

МВД Грузии и суд первой инстанции «отказали Афгану Садыгову в международной защите, что могло бы стать основанием для предотвращения его экстрадиции», подчеркнули правозащитники.

Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища, однако 16 сентября получил отказ. 15 ноября Тбилисский горсуд не удовлетворил жалобу на это решение.

Как считают авторы заявления, «экстрадицией Садыгова в Азербайджан Грузия нарушит свои обязательства по статье 3 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), участником которой является».

Экстрадиция Садыгова также противоречила бы принципу невысылки, закрепленному в Конвенции ООН

«Статья 3 ЕКПЧ запрещает государствам выдавать иностранных граждан в страну, если существуют веские основания полагать, что данному лицу может угрожать реальная опасность пыток или жестокого обращения. Экстрадиция Садыгова также противоречила бы принципу невысылки, закрепленному в Конвенции ООН против пыток (статья 3), которая запрещает возвращать людей в страну, где они могут столкнуться с преследованиями или причинением ущерба», - подчеркивают авторы обращения.

На их взгляд, экстрадиция Афгана Садыгова в Азербайджан подвергнет его «значительному риску пыток и жестокого обращения, учитывая недавний зафиксированный рост политически мотивированных арестов, в Азербайджане» и приостановку правительством Азербайджана сотрудничества с Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток.

"Известно, что пытки в Азербайджане носят системный и широко распространенный характер. Между тем, Human Rights Watch недавно добавила Азербайджан в список правительств, преследующих своих граждан за рубежом с целью транснациональных репрессий", - сказано в обращении.

Кроме того, решение Тбилисского городского суда подрывает обязательства Грузии в отношении свободы прессы и других основных прав, считают правозащитники.

Авторы обращения обеспокоены здоровьем Садыгова, который проводит длительную голодовку. "Ухудшение его здоровья стало очевидным во время его появления в суде, куда его пришлось привезти в инвалидной коляске. На этом фоне мы призываем Апелляционный суд тщательно и беспристрастно пересмотреть решение об одобрении экстрадиции Афгана Садыгова в Азербайджан, принимая во внимание достоверные, реальные и существенные риски преследования, пыток и бесчеловечного обращения, с которыми он столкнется в случае возвращения", - говорится в заявлении.

Правозащитники также призвали правительство Грузии обеспечить защиту Садыгова и предоставить ему и его семье "безопасное убежище в соответствии с международными обязательствами Грузии по соблюдению прав человека и основных свобод".

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

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