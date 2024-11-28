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21:51, 28 ноября 2024

Суд оставил без внимания доводы защиты Садыгова

Афган Садыгов в суде. Скриншот фото Publika.ge от 28.11.24, https://publika.ge/sasamartlom-sadigovisazerbaijanshi-eqstradirebaze-motkhovna-daakmayofila/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский журналист Афган Садыгов, 69 дней продолжающий голодовку, был доставлен на заседание суда в инвалидной коляске Решение суда в Тбилиси об экстрадиции из Грузии в Азербайджан, которое было принято вопреки доводам о политическом характере его преследования, будет обжаловано.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища, однако 16 сентября получил отказ. 15 ноября Тбилисский горсуд оставил отказ в силе, отказавшись удовлетворить жалобу Садыгова. 20 ноября Садыгову впервые с момента ареста позволили увидеться с семьей.  28 ноября Тбилисский горсуд по ходатайству прокуратуры Грузии разрешил экстрадицию журналиста Афгана Садыгова.

С 20 сентября Афган Садыгов проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 12 ноября, на 53-и сутки голодовки, Садыгов ответил отказом на предложение сотрудников изолятора прекратить акцию протеста.

 На решение тбилисского суда об экстрадиции Афгана Садыгова будет подана апелляционная жалоба, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Севиндж Садыгова. "Афган голодает 69-е сутки и его в тяжелом состоянии доставили в суд в инвалидной коляске. По-моему он уже и не понимал, что происходит. Он ничего не говорил, отрешенно смотрел по сторонам", - рассказала Севиндж Садыгова.

По ее словам, интересы Афгана Садыгова представлял грузинский Центр социальной справедливости.

"В ходатайстве защиты было указано на недопустимость выдачи Афгана, ибо  его экстрадиция в Азербайджан направлена на политическое и произвольное преследование, связанное с его журналистской деятельностью и критикой преступлений и коррупционной деятельности правительства на протяжении многих лет", - продолжила С.Садыгова.

По ее словам, защита также представила суду доказательства, что в случае экстрадиции в Азербайджан Садыгов "подвергнется преследованиям, пыткам и бесчеловечному обращению" , так как в прошлом, он неоднократно становился «жертвой политических преследований, что признано международными организациями».

"Защита обратила внимание на то, что авторитетные международные организации, в том числе Amnesty International и ОБСЕ, призвали грузинское государство не экстрадировать Афгана  в Азербайджан. Они отмечают, что в случае экстрадиции Садыгова Грузия нарушит свои обязательства на международном уровне", - сказала Садыгова.

Однако грузинский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и счел допустимым выдачу журналиста в Азербайджан. "Таким образом, щупальца азербайджанского режима добрались и до грузинского правосудия. Фактически грузинское руководство исполняет прихоть правящего режима Азербайджана», - сказала С.Садыгова.

По ее словам, теперь у защиты есть семь дней на подачу апелляционной жалобы на это решение. "Афган же непреклонен. Он продолжает голодовку  и считает, что лучше умереть, чем попасть в азербайджанскую тюрьму, где его ожидают пытки и жестокое обращение", - сказала Садыгова.

Незадолго до ареста в Грузии Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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