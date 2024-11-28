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17:32, 28 ноября 2024

Суд в Тбилиси разрешил экстрадицию Афгана Садыгова

Афган Садыгов. Фото: https://massa.az/news/az/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский горсуд по ходатайству прокуратуры Азербайджана разрешил экстрадицию журналиста Афгана Садыгова.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища, однако 16 сентября получил отказ. 15 ноября Тбилисский горсуд оставил отказ в силе, отказавшись удовлетворить жалобу Садыгова. 20 ноября Садыгову впервые с момента ареста позволили увидеться с семьей.

С 20 сентября Афган Садыгов проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 12 ноября, на 53-и сутки голодовки, Садыгов ответил отказом на предложение сотрудников изолятора прекратить акцию протеста.

Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции журналиста Афгана Садыгова, согласившись с позицией прокуратуры. Афган Садыгов и его защитники из НПО "Центр социальной солидарности" заявляли в суде, что в отношении Садыгова возможно политическое преследование, пытки и бесчеловечное обращения, которое вызвано его журналистской деятельностью и критикой правительства.

В  НПО "Центре социальной справедливости" заявили, что надеялись на то, что суд правильно оценит обстоятельства дела и не допустит экстрадицию Садыгова.

Незадолго до ареста в Грузии Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Афган Садыгов. Фото: https://www.massa.az/news/ru/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym
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