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05:25, 21 ноября 2024

Афган Садыгов получил первое после ареста свидание с семьей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 61-й день голодовки арестованному в Грузии азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову предоставили свидание с женой и детьми. По словам супруги, Садыгов находится в крайне тяжелом состоянии, но отказывается прекращать акцию протеста. 

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища, однако 16 сентября получил отказ. 15 ноября Тбилисский горсуд оставил отказ в силе, отказавшись удовлетворить жалобу Садыгова. 

С 20 сентября Афган Садыгов проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 12 ноября, на 53-и сутки голодовки, Садыгов ответил отказом на предложение сотрудников изолятора прекратить акцию протеста.

Впервые с момента ареста в начале августа Афгану Садыгову позволили встретиться с членами семьи в медицинском центре пенитенциарного комплекса в Глдани 20 ноября. На встречу с супругой и двумя несовершеннолетними дочерьми журналиста привезли в инвалидной коляске. 

«Это была наша первая живая встреча спустя месяцы после ареста Афгана. Дети были очень взволнованы, они обнимали отца, плакали навзрыд, увидев отца в тяжелом состоянии», - рассказала жена журналиста Севиндж Садыгова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Садыгова взвесили перед встречей, его вес в одежде составлял 61 кг, тогда как на начало голодовки он весил 93 кг. 

«Афган выглядел изможденным. Он стремительно худеет, у него глаза впали, были видны словно два отверстия вместо глаз. Афган в крайне тяжелом, даже критическом состоянии. Он лишь сказал, что у него все болит и от болей по ночам он не может уснуть. Он даже воду не может пить, в день он едва выпивает 300 грамов воды. Я умоляла его прекратить голодовку, он лишь отрешенно покачал головой, у него не было сил даже говорить. Мы прощались, словно видимся в последний раз, и действительно, может быть следующей нашей встречи уже и не будет. Врачи сказали, что сахар в крови у Афгана снизился до опасной черты и они обеспокоены, что он в любой момент может впасть в кому. Вернуть ему сознание при таком состоянии его организма будет уже невозможно», - рассказала Садыгова.

Афган Садыгов проводил длительную голодовку в заключении с ноября 2020 года: после оглашения семилетнего приговора по обвинению в вымогательстве. Он прекратил акцию протеста лишь спустя восемь месяцев, 2 июля 2021 года - после того, как Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его апелляционную жалобу, сократив срок наказания до четырех лет. Садыгов рассказал, что во время голодовки его принудительно кормили через катетер и делали вливания через капельницу. 

Незадолго до ареста в Грузии Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа - отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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