Оставлен в силе отказ Афгану Садыгову в политическом убежище

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Суд в Тбилиси отказался удовлетворить жалобу на отказ МВД предоставить международное убежище азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову. Состояние здоровья арестованного журналиста значительно ухудшилось за 56 суток голодовки.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа суд в Тбилиси арестовал руководителя азербайджанского сайта Azel.Tv Афгана Садыгова, который был задержан по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Садыгов обратился в департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища, однако 16 сентября получил отказ.

С 20 сентября Афган Садыгов проводит голодовку в СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. 12 ноября, на 53-и сутки голодовки, Садыгов ответил отказом на предложение сотрудников изолятора прекратить акцию протеста.

15 ноября Тбилисский горсуд рассмотрел жалобу Афгана Садыгова на отказ в предоставлении ему политического убежища в Грузии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Севиндж Садыгова.

Афган сказал, что он просит убежища, потому что дело против него сфабриковано

Она уточнила, что 11 ноября состоялось подготовительное заседание по жалобе. "Тогда он не смог принять участие в суде из-за плохого состояния в результате длительной голодовки. Афган потом рассказал, что в тот день ему было совсем плохо, его рвало желчью. Он даже не смог присоединиться к суду онлайн. Судья не стал настаивать на его личном участии, провел подготовительное заседание и назначил слушания по существу на 15 ноября. Сегодня [15 ноября] Афган все же смог прибыть в суд, его доставили в инвалидной коляске. Он даже выступил, но от слабости говорил прерывистым тихим голосом. Афган сказал, что он просит убежища, потому что дело против него сфабриковано из-за журналистской деятельности, и в Азербайджане его ожидает несправедливый суд и длительный срок заключения", - рассказала Севиндж Садыгова.

Супруга журналиста отметила, что сама выступила на заседании в качестве свидетеля. «Я рассказала, что Афган уже дважды пережил судьбу политзаключенного, подвергался не раз административным арестам. На меня саму [в Азербайджане] оказывали давление, задерживали. Защита также представила многочисленные заявления международных организаций по делу Афгана», - сказала она.

Однако, по ее словам, представитель Департамента миграции МВД Грузии заявил, что «в Азербайджане есть справедливое правосудие и политических решений не принимается».

«Защитники Афгана говорили, что в Грузии подобные дела рассматриваются в несколько заседаний. Но вопреки ожиданиям суд сегодня же принял решение, отклонив жалобу Афгана. Это политическое решение. Получается, что политические власти Азербайджана и Грузии, сговорившись, обрекают Афгана на смерть. Ибо он сказал, что продолжит голодовку до конца. Он заявил, что лучше умрет, чем будет гнить в тюрьме без шансов на справедливое расследование его дела», - сказала Севиндж Садыгова, добавив, что что решение суда будет подана апелляционная жалоба.

Он истощен, изможден, у него болят все органы

Она отметила, что состояние мужа тяжелое. «Он похудел на 30 килограммов, он истощен, изможден, у него болят все органы. Я удивляюсь, что еще столько времени держится. Сегодня 56-й день голодовки. Каждый день может случиться трагический финал. Еще три дня назад тюремный врач мне сказал, что Афган уже в таком состоянии, что может в любой момент впасть в кому», - рассказала Севиндж Садыгова.

Адвокат Дмитрий Нозадзе, который представлял интересы Садыгова после задержания журналиста, сообщил 15 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что уже не участвует в процессе Афгана Садыгова и передает его дело юристам НПО "Центр социальной солидарности".

Директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамта Микеладзе также сообщила 15 ноября в Facebook*, что "несколько минут назад Тбилисский городской суд поспешно принял решение и не удовлетворил наш иск об обжаловании необоснованного решения Департамента МВД".

Суд является соучастником передачи Садыгова Алиеву

"Таким образом, суд является соучастником передачи Садыгова Алиеву и слепо и бессовестно доказывает, что этому человеку не грозит опасность в Азербайджане - человеку, которого уже дважды незаконно арестовывали в Баку. Прокуратура также спешит обратиться в суд с просьбой об экстрадиции. Все силовики причастны к бедам этой семьи и к исполнению "заказа" президента Азербайджана Ильхама Алиева", - написала Микеладзе, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 3 ноября 2020 года Афган Садыгов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в вымогательстве. В день оглашения приговора он объявил голодовку, которую прекратил лишь спустя восемь месяцев, 2 июля 2021 года - после того, как Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его апелляционную жалобу, сократив срок наказания до четырех лет.

"Я отказывался от приема пищи, меня кормили через катетер, делали вливания по капельнице. Это позволяло мне не умереть, но сильно подорвало функционирование органов пищеварения, почек. У меня серьезные проблемы возникли с памятью. Я немного подлечусь, а потом вернулись к журналистской работе", - рассказал "Кавказскому узлу" Садыгов в мае 2022 года, после того как вышел на свободу в соответствии с распоряжением о помиловании.

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. "Европа отсталая, потому нам она не нравится. Мы интегрируемся в Африку... Вот таким бывает настоящий лидер, любящий народ", - иронично написал он 16 июля. Днем ранее Садыгов опубликовал ироничный коллаж относительно нежелания властей восстановить детские пособия малоимущим семьям. 9 июля Афган Садыгов резко раскритиковал полицию за жесткое подавление протестов и осудил решения властей о присуждении государственных наград, отметив, что "бесчестным" вручают ордена "чести".

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