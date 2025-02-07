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14:51, 7 февраля 2025

Состояние Афгана Садыгова после сухой голодовки названо тяжелым

Афган Садыгов. Фото: https://qafqazinfo.az/news/detailru/-32065

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Тбилиси азербайджанский журналист Афган Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. Тюремные врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля руководитель азербайджанского сайта Azel.Tv Афган Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами и заявили, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку. 

Он по-прежнему отказывается от приема пищи

Афган Садыгов 6 февраля прекратил сухую голодовку, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» жена арестованного Севиндж Садыгова. «Вчера [6 февраля] у Афгана были адвокаты. Они мне сообщили, что Афган наконец прислушался к нашим мольбам и рекомендациям защитников и прекратил сухую голодовку. Но он по-прежнему отказывается от приема пищи и пьет только воду. В понедельник [10 февраля] у нас будет телефонный разговор, я уже от самого Афгана услышу, в каком сейчас он состоянии. Его голодовка в целом продолжается уже 142-й день. За это время он потерял половину своего веса», - рассказала Садыгова.

Грузинская НПО "Центр социальной справедливости", защищающая права Афгана Садыгова, сегодня выступила с заявлением по поводу состояния здоровья журналиста. В нем отмечается, что после объявления сухой голодовки состояние здоровья Садыгова стало «крайне тяжелым», и он «несколько часов находился без сознания».

"Благодаря вмешательству врачей медицинского учреждения для обвиняемых и осужденных №18 его вывели из кризиса, и на данном этапе его состояние стабильное", - говорится в заявлении. Правозащитники подтвердили, что 6 февраля по просьбе семьи и рекомендации адвокатов Афган Садыгов согласился пить воду, хотя и продолжает отказываться от приема пищи.

Врачи назвали состояние Садыгова крайне тяжелым, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» глава "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

Ущерб его здоровью после длительной голодовки может быть необратимым

«Афган Садыгов голодает уже 142 дня в лечебном учреждении для обвиняемых и осужденных № 18, состояние его здоровья оценивается как крайне тяжелое. На данный момент его вес составляет 56 килограммов, с момента ареста он похудел более чем на 40 килограммов. По оценке врачей пенитенциарного учреждения, ущерб его здоровью после длительной голодовки может быть необратимым», - сказала она.

Правозащитная организация настаивает на прекращении преследовании Афгана Садыгова и освобождении его из-под стражи, подчеркнула Микеладзе. «ЕСПЧ предписал правительству Грузии приостановить процесс экстрадиции Афгана Садыгова в Азербайджан до окончательного решения по делу журналиста. Многие международные правозащитные организации заявили, что в Азербайджане его ожидает несправедливый суд и политически мотивированное преследование. Ибо он уже дважды был осужден там за журналистскую деятельность и был признан местными правозащитниками политзаключенным», - сказала Микеладзе.

Напомним, 28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. 15 января Тбилисский апелляционный суд оставил в силе это решение. 31 января срок ареста Садыгова был продлен на три месяца – до 3 мая.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов в Азербайджане.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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