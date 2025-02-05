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15:36, 5 февраля 2025

Состояние Афгана Садыгова во время сухой голодовки ухудшилось

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский журналист Афган Садыгов, который проводит сухую голодовку, протестуя против ареста и отказа грузинских властей в политическом убежище, потерял сознание в СИЗО. Ему была оказана медпомощь.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября 2024 года руководитель азербайджанского сайта Azel.Tv Афган Садыгов объявил о начале голодовки в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку. 

28 ноября 2024 года Тбилисский горсуд разрешил экстрадицию Афгана Садыгова вопреки доводам о политическом характере его преследования. 15 января Тбилисский апелляционный суд оставил в силе это решение. 31 января срок ареста Садыгова был продлен на три месяца – до 3 мая.

Афган Садыгов вечером 4 февраля потерял создание в СИЗО тюремного комплекса в Глдани, сообщила жена журналиста.

 "Мы сегодня с Афганом говорили по телефону. Оказывается, вчера он потерял создание. Вечером, когда к нему в камеру зашли врачи, он попытался приподняться, но не смог и едва не упал – врачи поддержали его. Что было потом, он не помнит, потому что потерял создание. Только сегодня утром он очнулся. Оказалось, что врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами. Они сказали, что дальнейшая голодовка опасна для жизни Афгана. С другой стороны, в СИЗО нет условий для содержания Афгана в таком состоянии и необходимо его перевести в клинику", - рассказала Севиндж Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что Садыгов не преклонен и продолжает голодовку. "Я умоляла его остановить голодовку. Но он сказал, что ему уже все равно, что с ним будет. Афган сказал, что он и так потерял здоровье и вряд ли его восстановит, тем более, если его выдадут Азербайджану", - продолжила Севиндж Садыгова.

Жена журналиста отметила, что информировала адвоката о состоянии мужа и она проведет с ним встречу.

Адвокат Мариам Квелашвили сказала корреспонденту «Кавказского узла», что получила информацию об ухудшении состоянии Афгана Садыгова.

По ее словам, в ближайшие дни она посетит Афгана Садыгова и тогда будет обладать последней информацией о его состоянии.

Защитник подтвердила, что Садыгов со 2 февраля перешел к сухой голодовке.

Глава грузинского Центра социальной справедливости, который защищает права Садыгова, Тамта Микеладзе сказала корреспонденту «Кавказского узла», что пока в центре не располагают детальной информацией о состоянии журналиста.

 "Наш русскоязычный адвокат болеет и она не может сегодня пойти к Афгану из-за угрозы передачи вируса или бактерии. Завтра к нему пойдет наш другой – азербайджаноязычный адвокат. Тогда мы будет обладать всей детальной информацией и возможно выступим с заявлением или проведем пресс-конференцию", - сказала Микеладзе, подтвердив, что со 2 февраля Садыгов проводит сухую голодовку.

Напомним, Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Незадолго до ареста Афган Садыгов опубликовал в Facebook* несколько критических постов. В одном из них он иронизировал по поводу соглашения о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко. Кроме того, Садыгов резко критиковал полицию за жесткое подавление протестов в Азербайджане.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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