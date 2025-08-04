Мзия Амаглобели отказалась просить суд о снисхождении

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Основательница изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели выступила с последним словом в суде. Приговор журналистке суд в Батуми вынесет 6 августа.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа в суде в Батуми прошло заключительное заседание по делу Мзии Амаглобели, вынесение приговора было отложено на 4 августа. Активисты собрались у суда, чтобы выразить поддержку Амаглобели. Показания свидетелей по делу Мзии Амаглобели "написаны под копирку", а обвинение основано на обрезанном 44-секундном ролике, где запечатлен инцидент с пощечиной начальнику полиции Батуми, но нет того, что было до и после этого, указала адвокат журналистки.

Мзии Амаглобели грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому журналистка дала пощечину. На заседании суда 14 июля она объяснила, что перед этим силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

На сегодняшнем заседании в Батумском городском суде Мзия Амаглобели выступила с последним словом. В начале своего выступления она отметила, что сильно переживает за арестованную по обвинению в нападении на судебного пристава в Тбилиси учительницу Нино Даташвили, которую прокуратура требует поместить в психиатрическую клинику.

Амаглобели подчеркнула, что сторона обвинения предлагала ей заключить сделку: признать вину, чтобы получить наиболее мягкое наказание. Журналистка отметила, что в случае многих заключенных такая сделка может расцениваться как “гуманный шаг со стороны государства”, но для нее это предложение “равносильно погребению заживо”.

“Мои адвокаты уже озвучили мою позицию: нет, я не подпишу это соглашение о признании вины. По той простой причине, что произошедшее не было следствием (...) С самого первого дня задержания я неоднократно и четко заявляла в этом зале суда, что не уклоняюсь от ответственности, в отличие от так называемого потерпевшего Дгебуадзе. Для моего поступка предусмотрена соответствующая статья. Я уверена, что если бы следователи задавали профессиональные вопросы и проводили беспристрастное расследование, не продвигая интересы Дгебуадзе, это дело не дошло бы до суда и не было бы квалифицировано как нападение. Он обещал арестовать меня и посадить на срок от 4 до 7 лет, обвинение пошло у него на поводу”, - цитирует выступление журналистки "Батумелеби".

Амаглобели обратила внимание, что представители политического руководства Грузии неоднократно называли ее виновной еще до приговора, обвиняя ее в целенаправленной дискредитации полиции и государства. “Этот приговор станет не только моим наказанием. Это будет и ваше наказание, уважаемые прокуроры, и профессиональное наказание всех, кто участвовал в этом деле от имени государства”, - подчеркнула журналистка.

Это будет и ваше наказание, уважаемые прокуроры, и профессиональное наказание всех, кто участвовал в этом деле от имени государства

Она напомнила о том, что при задержании и после задержания силовики применили к ней силу, а лично руководитель полиции еще и унизил ее.

“От сильных ударов я упала на асфальт, меня топтали ногами (...) Босиком, со свежим синяком, я сижу в отделении полиции. Врывается человек, громко выкрикивая оскорбления. Жаль, что я не смогла запомнить лица тех, кто тогда удержал этого человека от физического нападения, они заслуживают моей благодарности.

Эти вспышки криков и оскорблений повторялись трижды, и каждый раз были унизительнее предыдущего. Во время одной из них я почувствовал его приближение, поднял взгляд, и он плюнул мне в лицо. Затем этот человек сказал своим коллегам не давать мне воды и не пускать в туалет”, - напомнила она.

Обращаясь к судье, Амаглобели попросила не принимать во внимание ее состояние здоровья и возраст.

“Я не прошу вас учитывать тот факт, что я женщина. Также не следует принимать во внимание мое не очень хорошее состояние здоровья. Для определения справедливости моего дела достаточно вашего уважения к вашей личности, вашей профессии и даже простого изучения наших доказательств. Но какое бы решение вы ни приняли, я хочу, чтобы вы знали: я считаю себя победителем”, - заявила она. В конце выступления Мзия Амаглобели призвала освободить всех политических заключенных.

Приговор Амаглобели Батумский городской суд огласит 6 августа. После заседания суда сторонники Мзии Амаглобели прошли от здания суда до офиса основанных ею изданий, а завершилась акция у здания правительства Аджарии. В шествии участвовали коллеги Амаглобели, активисты, родственники политзаключенных, а также оппозиционный журналист из Азербайджана Афган Садыгов, отмечает Telegram-канал "Грузия 24".

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