Протестующие в Тбилиси и Батуми потребовали освободить политзаключенных

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Активисты в Батуми собрались сегодня у суда, где завершается процесс по делу Мзии Амаглобели, а участники акции в Тбилиси в 247-й день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля, на 245-й день непрерывных протестов, участники акции у парламента Грузии потребовали возобновить курс на евроинтеграцию. 31 июля протесты продолжились на фоне мероприятия "Грузинской мечты" в парке Мтацминда, где было объявлено о выдвижении Кахи Каладзе в мэры Тбилиси на третий срок.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Сторонники евроинтеграции Грузии традиционно перекрыли сегодня вечером проспект Руставели у здания парламента, непрерывные акции протеста в этом месте продолжаются 247-й день подряд. Протестующие выступают с неизменными требованиями, среди которых освобождение всех политических заключенных, передает NEWS.On.ge.

В Батуми, где сегодня прошло заключительное заседание по делу основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, активисты собрались у здания городского суда: ожидалось, что сегодня суд может вынести приговор журналистке, однако его решено было отложить на 4 августа, сообщает Publika.

В Батуми на заключительное заседание по делу Амаглобели приехали и активисты из Тбилиси, рано утром для них был организован транспорт с площади Республики, пишет Tbilisi_life. Поддержать Амаглобели в Батуми приехала и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Акция в поддержку Мзии Амаглобели прошла сегодня также в Берлине, ее организовали грузинские эмигранты у здания посольства Грузии.

Мзии Амаглобели грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому журналистка дала пощечину. На заседании суда 14 июля она объяснила, что перед этим силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

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