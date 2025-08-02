Адвокат заявила о нарушениях при рассмотрении дела Мзии Амаглобели

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Показания свидетелей по делу Мзии Амаглобели, по словам адвоката, будто написаны под копирку, а обвинение основано на обрезанном 44-секундном ролике, где запечатлен сам инцидент с пощечиной начальнику полиции Батуми, но нет того, что было до и после этого.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа в суде в Батуми прошло заключительное заседание по делу Мзии Амаглобели, вынесение приговора было отложено на 4 августа. Активисты собрались у суда, чтобы выразить поддержку Амаглобели.

На заключительном заседании по делу основателя изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели выступила ее адвокат Майя Мцариашвили, которая назвала свою подзащитную профессионалом своего дела, пишет 1 августа "Грузия-онлайн".

Мцариашвили напомнила, что журналисты обоих изданий были удостоены многочисленных наград и большую роль в этом сыграла Амаглобели. Она инициировала ряд проектов, направленных на поддержку общественных групп, в частности, проект по поддержке экомигрантов, открытие пресс-кафе, информационную кампанию во время пандемии ковида, а также добивалась расширения прав и возможностей социально уязвимых людей.

Адвокат напомнила, что первые лица страны практически сразу обвинили Амаглобели в совершении преступления, что, по сути, является давлением на судью. "Мой вопрос к вам, госпожа судья: как вы можете убедить нас в своей способности противостоять такому давлению. Можете ли вы сказать им, что это не тяжкое преступление, и вообще, их никто не спрашивает?" - поинтересовалась Мцариашвили.

Она отметила, что показания свидетелей обвинения будто написаны под копирку, а следователя Амаглобели впервые увидела уже на суде. "Ей заявили, что не беспокоили ее, потому что она объявила голодовку", - отметила адвокат. Что касается видео, которое легло в основу обвинения, то, по ее словам, оно было обрезано до 44 секунд, "чтобы все увидели только пощечину (начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе, - прим. "Кавказского узла"), а не то, что произошло до и после".

Мзии Амаглобели грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому журналистка дала пощечину. На заседании суда 14 июля она объяснила, что перед этим силовик подверг ее бесчеловечному обращению в помещении полиции: по словам Амаглобели, пощечина была "импульсивной реакцией на унизительное обращение", при этом она не сожалеет о сделанном. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

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