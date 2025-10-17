×

Кавказский узел

23:14, 17 октября 2025

Портреты Иванишвили и Путина сожжены на акции протеста в Тбилиси

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabagze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси в 324-й день подряд перекрыли проспект Руставели, несмотря на предупреждение МВД об ужесточении наказаний для демонстрантов. Журналист Афган Садыгов во время акции сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина. 

Как писал "Кавказский узел", 16 октяборя протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 323-й день подряд. В тот же день правящая партия "Грузинская мечта" в ускоренном режиме провела через парламент поправки, ужесточающие  наказания для участников акций протеста с 17 октября.

Сторонники евроинтеграции Грузии с флагами Грузии и Евросоюза сегодня вечером вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента, несмотря на предупреждение МВД об ужесточении наказания для протестующих. Непрерывная акция протеста продолжается уже 324 дня, ее участники высказывают два неизменных требования - назначить новые выборы в парламент и освободить всех политзаключенных. 

“Новые репрессивные законы уже вступили в силу, поэтому сегодня мы должны быть на проспекте Руставели в большом количестве. Давайте встанем вместе сегодня, до победы”, - цитирует слова протестующих “Интерпрессньюс”.

МВД Грузии сегодня распространило предупреждение для активистов, призвав их воздержаться от “искусственной” блокировки дорог. Начиная с сегодняшнего дня это действие, как и появление на публичной акции в маске, предусматривает для участников демонстраций до 15 суток ареста, а для организаторов - до 20 суток.

“Министерство внутренних дел будет действовать в рамках предоставленного законом мандата, идентифицирует всех нарушителей и примет в их отношении соответствующие меры”, - цитирует заявление МВД “Новости Грузия. 

Афган Садыгов на акции протеста 17 октября. Кадр телекомпании PirveliАктивисты сами растянули ленты через проезжую часть проспекта Руставели, чтобы автомобили не наехали на протестующих. Они настаивают, что продолжат ежедневно выходить к парламенту вопреки репрессивным законам, передает телекомпания Pirveli.

Один из постоянных участников акции протеста на Руставели, азербайджанский журналист Афган Садыгов, на сегодняшней акции сжег портреты Путина и Иванишвили напротив парламента, отмечает Tbilisi_life. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

