Портреты Иванишвили и Путина сожжены на акции протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси в 324-й день подряд перекрыли проспект Руставели, несмотря на предупреждение МВД об ужесточении наказаний для демонстрантов. Журналист Афган Садыгов во время акции сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина.

Как писал "Кавказский узел", 16 октяборя протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 323-й день подряд. В тот же день правящая партия "Грузинская мечта" в ускоренном режиме провела через парламент поправки, ужесточающие наказания для участников акций протеста с 17 октября.

Сторонники евроинтеграции Грузии с флагами Грузии и Евросоюза сегодня вечером вновь перекрыли движение по проспекту Руставели у здания парламента, несмотря на предупреждение МВД об ужесточении наказания для протестующих. Непрерывная акция протеста продолжается уже 324 дня, ее участники высказывают два неизменных требования - назначить новые выборы в парламент и освободить всех политзаключенных.

“Новые репрессивные законы уже вступили в силу, поэтому сегодня мы должны быть на проспекте Руставели в большом количестве. Давайте встанем вместе сегодня, до победы”, - цитирует слова протестующих “Интерпрессньюс”.

МВД Грузии сегодня распространило предупреждение для активистов, призвав их воздержаться от “искусственной” блокировки дорог. Начиная с сегодняшнего дня это действие, как и появление на публичной акции в маске, предусматривает для участников демонстраций до 15 суток ареста, а для организаторов - до 20 суток.

“Министерство внутренних дел будет действовать в рамках предоставленного законом мандата, идентифицирует всех нарушителей и примет в их отношении соответствующие меры”, - цитирует заявление МВД “Новости Грузия.

Активисты сами растянули ленты через проезжую часть проспекта Руставели, чтобы автомобили не наехали на протестующих. Они настаивают, что продолжат ежедневно выходить к парламенту вопреки репрессивным законам, передает телекомпания Pirveli.

Один из постоянных участников акции протеста на Руставели, азербайджанский журналист Афган Садыгов, на сегодняшней акции сжег портреты Путина и Иванишвили напротив парламента, отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".