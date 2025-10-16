×



Главная   /   Лента новостей
21:58, 16 октября 2025

Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 323-й день подряд

Проспект Руставели перекрыт протестующими. Фото: Keto Mikadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в Тбилиси продолжили длительную акцию у здания парламента Грузии несмотря на ужесточение наказания за участие в демонстрациях. 

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" разработала пакет законопроектов, призванных ужесточить наказания за нарушение правил проведения митингов, сегодня эти поправки были приняты в ускоренном режиме.  Тем не менее, в Тбилиси продолжаются ежедневные акции протеста - 15 октября сторонники евроинтеграции Грузии в 322-й день подряд заблокировали движение по проспекту Руставели близ парламента. 

Протестующие в Тбилиси сегодня вечером, в 323-й день непрерывных протестов, вновь собрались у здания парламента Грузии и перекрыли движение по проспекту Руставели. Как и в предыдущие дни, они требуют назначения новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время протестов, передает “Интерпрессньюс”. 

Активисты заявили, что не намерены прекращать ежедневные демонстрации, несмотря на новые репрессивные законы. Они призвали сограждан отстаивать европейское будущее Грузии, несмотря на усиление репрессий, напомнив, что пребывание на тротуаре остается легальным способом продемонстрировать свою позицию. 

“Я хочу сказать общественности, что стоять на тротуаре - это ни в коем случае не противозаконно. Если вы боитесь, что вас оштрафуют или арестуют за то, что вы стоите на тротуаре, никто этого не сделает. Поэтому выходите, встаньте хотя бы на тротуар и поддержите протест, который проходит прямо сейчас”, - цитирует слова активиста Ники Симонишвили телекомпания Pirveli.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала штраф, назначенный председателю ОБСЕ, главе МИД Финляндии Элине Валтонен после посещения акции протеста на Руставели 14 октября, грубым нарушением ее дипломатического иммунитета. 

"Штрафы для действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен являются сигналом миру: “Грузинский кошмар” запугивает дипломатов, заставляет замолчать граждан и отказывается от европейских принципов. Голоса граждан подавляются, демократические нормы игнорируются, и свобода находится под угрозой. Европа не должна отворачиваться!", - написала она в соцсети X.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: "Кавказский узел"

