МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за участие в протестах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр иностранных дел Финляндии, председатель ОБСЕ Элина Валтонен оштрафована на 5 тысяч лари за участие в протестной акции на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пообщалась с участниками акции протеста у парламента Грузии, которые перекрыли движение по проспекту Руставели в 321-й день подряд.

МВД Грузии оштрафовало действующую председательницу ОБСЕ и министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен на 5000 лари (около $1835) за "перекрытие дороги" на проспекте Руставели, сообщило "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД Грузии.

Своим участием в противозаконном собрании председатель ОБСЕ министр иностранных дел Финляндии фактически показала, что для нее ничего не значит грузинское государство, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, то, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии пришла на проспект Руставели, показало, что нет международного порядка, основанного на правилах, и это мнение они навязывают только маленьким и слабым странам.

"На одно 39-секундное видео она променяла свою репутацию, как действующий председатель ОБСЕ", - привело его слова агентство.

Глава МИД Финляндии находилась в Тбилиси с официальным визитом 14-15 октября. 15 октября в правительстве заявили, что премьер Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен из-за того, что та участвовала в "незаконной акции" и делала "ложные заявления" о Грузии, пишет "Новости Грузия".

Вручили ли Валтонен протокол об административном нарушении и успела ли она заплатить штраф, прежде чем покинула Грузию, пока неизвестно, отмечает агентство.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".