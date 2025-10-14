Делегация ОБСЕ пришла на акцию протеста у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пообщалась с участниками акции протеста у парламента Грузии, которые перекрыли движение по проспекту Руставели в 321-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября, в 320-й день непрерывных протестов, участники акции в Тбилиси почтили память одного из лидеров движения за независимость Грузии от СССР Мераба Коставы. Оппозиция также анонсировала массовый марш протеста на 26 октября - годовщину парламентских выборов, итоги которых не признают протестующие.

Участники ежедневной акции протеста на проспекте Руставели сегодня вечером вновь перекрыли дорогу у здания парламента Грузии. Протест с требованием новых парламентских выборов и освобождения всех политзаключенных продолжается уже 321-й день, передает Publika.

Акцию протеста на Руставели посетили члены делегации ОБСЕ во главе с действующим председателем организации, главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, которая до этого встретилась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили. Председатель ОБСЕ пообщалась с протестующим - по словам активистов, они обсудили с Валтонен содержание и планы своей акции, передает “Интерпрессньюс”.

После общения с протестующими Валтонен поддержала их публикацией в социальной сети. “Мирные демонстранты собрались перед зданием парламента в Тбилиси, Грузия, чтобы выразить свою обеспокоенность репрессивным курсом своей страны. Они имеют полное право на демократию, свободу слова и основные права человека. Мы здесь, чтобы поддержать их”, - написала она на своей странице в X.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".