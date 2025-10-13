Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 320 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста у здания парламента Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели, требуя освободить всех политзаключенных и провести новые выборы.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября, в 319-й день непрерывных акций, участники марша под лозунгом: "Грузию не пленить" присоединились к протестующим на проспекте Руставели и потребовали освободить всех задержанных в связи с протестами.

Активисты с флагами Грузии, собравшиеся сегодня вечером у здания парламента страны, в 320-й день подряд перекрыли движение по проспекту Руставели. Они требуют от властей выполнения двух неизменных требований - назначить новые выборы в парламент и освободить всех задержанных в связи с проевропейскими протестами, передает "Интерпрессньюс".

Традиционному перекрытию движения предшествовала акция, посвященная годовщине гибели Мераба Коставы - одного из лидеров движения за независимость Грузии от СССР и митинга 9 апреля 1989 года, разогнанного бойцами внутренних войск и советской армии. Костава погиб в автокатастрофе 13 октября того же года.

"Прежде всего, спасибо Мерабу за борьбу, самоотверженность, дух, стойкость, которые он имел и которые передал своему народу (...) Я думаю, что сегодня душа Мераба радуется, потому что сегодня много свободных людей ходят по Руставели. Если один Мераб смог сделать то, что он сделал, и дал Грузии надежду на победу, то тем более смогут сделать эти молодые люди сегодня. Некоторые сидят в тюрьме, они вырастают героями, они выйдут героями, и наша страна будет свободной", - приводит слова архимандрита Дороте Курашвили телекомпания Pirveli.

Оппозиция сегодня анонсировала массовый марш протеста от площади Республики до парламента на 26 октября - годовщину парламентских выборов, итоги которых не признают протестующие. Акцию совместно организуют политические партии, общественные движения, студенты и семьи политзаключенных.

"26 октября в 19.00 мы собираемся на площади Республики и требуем отставки правительства, проведения выборов, свободных от контроля Иванишвили, и освобождения всех политзаключенных. 26 октября исполняется год с того дня, как режим не только лишил голосов граждан, желавших перемен, но и обманул своих избирателей, пообещав достойно возглавить Европу, но предал их сразу же после прихода к власти. Фактически 26 октября 2024 года режим Иванишвили сделал шаг к конституционному перевороту - ярким доказательством этого стало заявление режима от 28 ноября об отказе от европейского будущего и государственности Грузии. Пророчество Мераба Коставы сбылось - мы стали свидетелями независимости Грузии, но также выяснилось, что если мы прекратим бороться, мы потеряем обретенную свободу”, - цитирует заявление организаторов акции Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".