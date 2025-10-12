Участники марша в Тбилиси потребовали освободить задержанных на акциях протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники марша под лозунгом: "Грузию не пленить" присоединились к протестующим на проспекте Руставели и в 319-й день непрерывных акций потребовали освободить всех задержанных в связи с протестами.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста на проспекте Руставели требуют освобождения арестованных. 11 октября демонстранты призвали освободить Нику Гвенцадзе, арестованного по делу о протеста в день муниципальных выборов 4 октября.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

"Грузию не пленить!" - основной лозунг сегодняшнего шествия протеста от парка Вере к зданию парламента Грузии. Участники шествия выступают с требованиями о назначении новых выборов и освобождении всех задержанных в ходе акций протеста. Митингующие развернули флаги Грузии и Евросоюза, а также баннер с надписью: "Не смейте! Вам не вернуть советский террор! Мы - Грузия! Нас не запугать! Всех не посадите!".

Участники шествия одеты в полосатую одежду, которую, по их пояснению, они надели в знак поддержки с задержанными. В ходе акции-перформанса они также свили колючую проволоку. По их словам, сегодняшняя акция-перформанс означает то, что власти "растянули колючую проволоку вокруг страны, и "Грузинская мечта" - это российский режим", передает "Интерпрессньюс".

Сегодня 319-й день ежедневных протестов, участники акции заблокировали движение у парламента Грузии на проспекте Руставели, пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

