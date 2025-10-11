Требования освободить задержанных стали лейтмотивом акций у парламента Грузии

К акции у парламента Грузии сегодня присоединилось шествие с требование прекратить преследование Ники Гвенцадзе,арестованного по делу о событиях 4 октября у президентского дворца. Музыкант Ия Дарахвелидзе, которую суд согласился отпустить под залог, вышла на свободу.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 46. В частности, 9 октября силовики задержали Ираклия Чхвиркию и Амирана Долишвили. Сегодня суд отправил под арест четырех человек, задержанных по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси. В 317-й день протестов у парламента Грузии протестующие потребовали освободить 71-летнего врача, академика Георгия Чахунашвили, он освобожден под залог.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

На проспекте Руставели 318-й день подряд проходит акция протеста. Автомобильная дорога перекрыта. Граждане принесли флаги Грузии и Евросоюза. Требования собравшихся на проспекте Руставели остаются неизменными: назначить новые выборы и освободить задержанных в рамках акций протеста, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

К протесту присоединилось шествие в поддержку Ники Гвенцадзе, колонна прошла по городу с его портретами, передает Netgazeti.

50 -летний Ника Гвенцадзе в течение многих лет работал менеджером по маркетингу в телекоммуникационной компании Geocell, преподавал в университете GIPA, сообщает Tbilisi Life.

Обвиняемая в связи с событиями 4 октября музыкант Ия Дарахвелидзе покинула изолятор. Она была освобождена под залог в размере 10 000 лари.

Как рассказала Дарахвелидзе журналистам после освобождения, она ожидала, что ее арестуют. «Меня поддерживали друзья, люди. Я слышала, что они думают обо мне, что волнуются. Я точно знаю, что это утешает и политзаключённых, что из-за них мы стоим на улице и боремся. Я ожидала, что меня арестуют и я надолго отправлюсь в тюрьму», - сказала Дарахвелидзе.

на уплату залога был объявлен сбор, который закрыли "за считанные минуты", пишет Tbilisi Life

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

