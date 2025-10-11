Два человека задержаны в Грузии по делу о протестах 4 октября

Число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Грузии 4 октября выросло до 46. Среди задержанных - участник боевых действий на стороне Украины Автандил Сурманидзе.

Как писал "Кавказский узел", к 9 октября число задержанных в связи с акцией в Тбилиси 4 октября выросло до 44 человек, еще четверых полиция разыскивает.

В числе задержанных есть пять лидеров акции протеста: оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все они отказались признать вину.

В Грузии по делу о митинге 4 октября задержан сторонник оппозиции Автандил Сурманидзе, который воевал на стороне Украины, пишет 10 октября "Грузия-онлайн".

Сурманидзе является членом неправительственной организации "Альтернатива", которая базируется в Батуми. Руководитель этой организации Хатуна Беридзе сообщила, что Сурманидзе был задержан у себя дома. Он приехал их Украины около месяца назад, а 4 октября находился на улице Атонели, где была предпринята попытка захвата президентского дворца оппозиционерами. При этом Беридзе уверяет, что Сурманидзе непосредственно в акции участия не принимал.

Беридзе также сообщила, что Сурманидзе воевал на Украине практически с февраля 2022 года, был ранен в ногу, перенес пять операций. В ближайшее время он планировал уехать обратно.

Руководитель "Альтернативы" считает, что арест Сурманидзе связан с желанием властей нейтрализовать грузин, которые воюют на Украине. "В Грузии объявлена настоящая охота на них, чтобы надолго посадить в тюрьму", - приводит ее слова издание.

В 2024 году Служба государственной безопасности Грузии уже допрашивала Сурманидзе и еще нескольких грузинских бойцов по делу о заговоре с целью свержения власти, однако насколько продвинулось дальше расследование данного дела - неизвестно. В стране в настоящее время в производстве находится до 10 дел о попытках свержения действующей власти, информируют "Новости-Грузия".

Одновременно с Сурманидзе задержан еще один человек по делу о беспорядках 4 октября, таким образом число задержанных выросло до 46.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".