Главная   /   Лента новостей
23:58, 9 октября 2025

Число задержанных по делу 4 октября в Тбилиси выросло до 44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии отчиталось о задержании еще восьми человек и розыске четверых по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси 4 октября. В числе задержанных оказался 72-летний врач-педиатр Георгий Чахунашвили. 

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 8 октября общее число задержанных в связи с попыткой в день муниципальных выборов прорваться в президентский дворец, достигло 35. 7 октября прокуратура Грузии предъявила обвинения по статьям об участии в групповом насилии и попытке захвата объекта стратегического или особого значения (президентского дворца) 13 задержанным.

В числе задержанных есть пять лидеров акции протеста: оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все они отказались признать вину.

Общее число задержанных в связи с акцией 4 октября в Тбилиси выросло до 44 человек, еще четверых полиция разыскивает, заявил сегодня вечером замминистра внутренних дел Грузии Александре Дарахвелидзе. 

“Из расшифровки материалов видеонаблюдения и видеозаписей, распространенных различными СМИ, следует, что некоторые из обвиняемых оскорбляли сотрудников правоохранительных органов, бросали в них тяжелые предметы и камни. Кроме того, они пытались проникнуть во дворец Президента Грузии, в ходе чего повредили ограждения двора дворца”, - говорится в заявлении ведомства. 

МВД обнародовало только инициалы восьмерых задержанных в течение дня. Среди них есть 72-летний врач Георгий Чахунашвили, которого полиция сегодня забрала из его квартиры в Тбилиси. Активисты назвали имена еще троих - Ираклий Чхвиркия, Амиран Долишвили, Рамаз Мамуладзе, пишет Publika. 

Чахунашвили - доктор медицинских наук, профессор и академик, он известный в Грузии врач-педиатр и детский кардиолог-ревматолог. Когда стало известно, что в его квартиру пришли силовики, несколько десятков активистов пришли к дому врача, чтобы поддержать его, отмечает “Новости-Грузия”. 

Также сегодня суд постановил заключить под стражу шестерых ранее задержанных по делу 4 октября. Арестованы Гоча Каташвили, Саба Кордзая, Сулхан Абралава, Бека Келексашвили, Георгий Кирвалидзе и Нана Сандер, последняя обвиняется в организации группового насилия, остальных прокуратура считает его участниками.

Общее количество политических заключенных в Грузии теперь составляет около 110 человек, отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Автор: "Кавказский узел"

