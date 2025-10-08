×

Кавказский узел

Лента новостей
21:46, 8 октября 2025

Протесты в Грузии продолжились на фоне новых задержаний

Акция протеста 8 октября. Участники протеста самостоятельно регулировали движение на проспекте Руставели. Скриншот фото Publika от 08.10.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1572090314190513&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты в 315-й день ежедневных протестных акций заявили о новом этапе противостояния властям и расширении протестов. Общее число задержанных в связи с попыткой в день муниципальных выборов прорваться в президентский дворец, достигло 35.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 7 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 23. Ранее в тот же день прокуратура Грузии предъявила обвинения по статьям об участии в групповом насилии и попытке захвата объекта стратегического или особого значения (президентского дворца) 13 задержанным.

В числе 23 задержанных – пять лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Марш протеста сегодня начался от станции метро «Руставели», его участники направились к зданию парламента с флагами Грузии и Евросоюза.

Марш возглавляет организация «Сазмау  (Грузинский общественный вещатель) Марш», которая и является организатором сегодняшнего шествия.

Перед началом марша они сделали заявление о новом этапе протеста и увеличении площади шествия, передает "Интерпрессньюс".

"События последних дней показывают, что начинается новая фаза сопротивления. Мы чувствуем ответственность за расширение и усиление протеста Общественного вещателя и противодействие пропаганде всеми возможными ресурсами и вместе, для этого мы планируем: массовое распространение в общественных и особенно периферийных пространствах, в парках, на станциях метро или на рынках той информации, которую правительственные СМИ годами скрывают. Одновременно усиление нашего протеста на цифровых платформах и более активная борьба с пропагандой в интернет-пространстве. Поэтапное изменение рутины маршей, не повторять ежедневные маршруты, а расширение и разнообразие пути шествия. Масштабная организация информационных шествий в определенные даты, определенные конкретной темой.  Сделать аналогичное предложение критическим СМИ, какие требования у нас были к Общественному вещателю. Мы чувствуем необходимость, чтобы эфирное время чаще уделялось участникам протеста или находящимся вне его людям, мнению людей, а не только словам хорошо знакомых политических лиц. <...> Мы продолжаем бороться плечом к плечу и говорим, что будем бороться до конца, до освобождения всех узников совести и возвращения справедливости. За свободу, за равенство, за солидарность, до конца", - приводит слова одного  из организаторов марша, Гота Чантуриа, Tbilisi Life.

Участники протеста самостоятельно регулировали движение на проспекте Руставели. Скриншот фото Publika от 08.10.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1572090314190513&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).Сегодня 315-й день ежедневных акций протеста у парламента. Силовики с 7 октября перестали во время акций протеста блокировать движение на проспекте Руставели полицейскими автомобилями, протестующие сегодня растянули ленточки и пытаются сами регулировать движение, пишет Publika.

МВД сообщило о задержании еще 12 человек

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге, что задержанные совместно с организаторами митинга «сломали ограждения президентского дворца на Атонели и попытались прорваться во дворец». По словам представителя МВД, всего на данный момент задержаны 35 человек, среди которых как организаторы, так и участники, «осуществлявшие незаконные и насильственные действия», сообщает "Новости Грузия".

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Активист Зураб Чавчанидзе был задержан на улице в Батуми сегодня, 8 октября. По словам очевидцев, в задержании участвовали порядка десяти сотрудников полиции.

Чавчанидзе 4 октября находился в Тбилиси на акции протеста. Супруга Зураба Чавчанидзе, Марина Горджеладзе сказала, что ей пока не сообщили, по какой статье задержан её муж, информирует издание Batumelebi.

4 октября Зураб Чавчанидзе присутствовал на акции протеста в Тбилиси. Он уже несколько месяцев участвует в продолжающихся в Грузии протестах с флагами Грузии и Евросоюза, поэтому его называют знаменосцем протестов в Батуми, уточняет издание.

Сам Чавчанидзе является вынужденным переселенцем из Абхазии, он родом из Сухуми. Во время войны его с матерью взяли в плен, сообщает Telegram - канал Tbilisi life.

"Кавказский узел" писал, что 57-летний Темур Катамадзе (Гафар Йылмаз), который известен как "Батумский знаменосец", поскольку во время протестов в Батуми он всегда держал в руках грузинский флаг и возглавлял проевропейские митинги, был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "без законных оснований". Катамадзе утверждал, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ. Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет. Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование. Несмотря на это, власти Грузии депортировали его.

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Автор: "Кавказский узел"

