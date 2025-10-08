Задержан еще один участник акции в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси 4 октября возросло до 23.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Он сообщил, что еще двое подозреваемых находятся в розыске. 7 октября 13 задержанным было предъявлено обвинение в попытке захвата президентского дворца и участии в групповом насилии. Пятеро членов оргкомитета акции, задержанные ранее, 7 октября были отправлены под арест, все они отвергли обвинения. В тот же день МВД Грузии сообщило о задержании еще четырех человек.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца. Пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Министерство внутренних дел Грузии сообщило вечером 7 октября о задержании еще одного человека в рамках расследования дела о событиях 4 октября, пишет "Интерпрессньюс".

Ведомство не сообщило имя задержанного, ограничившись лишь указанием инициалов - Н.С. При этом ведомство уточнило, что следственные действия по поиску лиц, причастных к беспорядкам в Тбилиси, продолжается.

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".