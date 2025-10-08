×

Кавказский узел

00:29, 8 октября 2025

Число задержанных по делу об акции в Тбилиси выросло до 22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии сообщило о задержании еще четверых человек по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси 4 октября. Еще трех человек в связи с этой акцией полиция разыскивает. 

Как писал "Кавказский узел", 6 октября заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Он сообщил, что еще двое подозреваемых находятся в розыске. 7 октября 13 задержанным было предъявлено обвинение в попытке захвата президентского дворца и участии в групповом насилии. Пятеро членов оргкомитета акции, задержанные ранее, 7 октября были отправлены под арест, все они отвергли обвинения. 

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца. Пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Представитель МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на вечернем брифинге 7 октября заявил о задержании еще четырех человек в связи акцией протеста, прошедшей в Тбилиси в день голосования на муниципальных выборах 4 октября. 

Дарахвелидзе уточнил, что всего в связи с этими событиями задержаны уже 22 человека. Еще трех человек полиция, по его словам, разыскивает, передает телеканал Pirveli.

Ведомство не приводит имена задержанных, называя только их инициалы. Всего задержанным вменяются четыре статьи УК Грузии: 317 (призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению правительства), 222 (захват или блокирование объекта стратегического или особого значения), 225 (организация, руководство или участие в групповом насилии) и 187 (умышленное уничтожение или повреждение имущества)

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Автор: "Кавказский узел"

