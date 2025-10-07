×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:05, 7 октября 2025

Прокуратура Грузии предъявила обвинения участникам акции в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Грузии предъявила обвинения 13 лицам в попытке захвата президентского дворца, а также в участии в групповом насилии.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Двое подозреваемых находятся в розыске.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца. Пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Прокуратура Грузии предъявила обвинения 13 лицам в покушении на захват и блокирование объекта стратегического или особого значения, а также в участии в групповом насилии. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Грузии Амиран Гулуашвили, сообщает Interpressnews.

По данным прокуратуры, обвинения предъявлены: Беке Мачавариани, Александру Гоголадзе, Еве Шашиашвили, Георгию Руруа, Вахтангу Пицхелаури, Давиду Стуруа, Манучару Микеладзе, Александру Хабеишвили, Кахаберу Мжаванадзе, Торнике Мчедлишвили, Або Навериани, Серго Мегрелишвили и Давиду Жгенти, уточняет издание.

Прокуратура еще раз напомнила, "что Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, с целью мобилизации агрессивно настроенных к власти граждан, их сбора и вовлечения в насильственные действия, за несколько дней до местных выборов публично призывали к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. В частности, обвиняемые призывали общественность к необходимости революции, в которой должны участвовать агрессивно настроенные граждане. По их словам, они совместно свергнут государственную власть, для чего делали заявления о необходимости массового участия и объединения определенных групп общественности", - цитирует слова Дарахвелидзе издание.

Всем 13 лицам предъявлено обвинение по статье 19-22, части 2 Уголовного кодекса Грузии, что означает покушение на захват объекта стратегического или особого значения, совершенное группой лиц, и наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Также по части второй статьи 225 УК, которая предусматривает участие в групповом насилии и наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет, информирует Tv Pirveli.

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ираклий Надирадзе, Муртаз Зоделава, Паате Бурчуладзе, Паате Манджгаладзе, Лаше Беридзе (слева направо). Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/171031-segodnia-budut-prediavleny-obvineniia-paate-burchuladze-murtazu-zodelava-irakliiu-nadiradze-paate-mandzhgaladze-i-lashe-beridze
15:00, 7 октября 2025
Лидеры протестной акции в Тбилиси отказались признать вину
Вахо Пицхелаури. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171048-po-informatsii-advokata-vakho-pitskhelauri-zaderzhannogo-v-sviazi-s-sobytiiami-v-tbilisi-4-oktiabria-pri-zaderzhanii-imelo-mesto-prevyshenie-sily-fizicheskie-i-slovesnye-oskorbleniia-a-takzhe-ugrozy
11:08, 7 октября 2025
Задержанный в Тбилиси активист заявил об избиении и угрозах
23:09, 6 октября 2025
МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек на акции в Тбилиси
Активисты на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
21:58, 6 октября 2025
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились на фоне угроз Кобахидзе
Митинг в Тбилиси. 16 августа 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/groups/buysell.tbilisi/posts/4079455735654864/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:42, 6 октября 2025
Суд оставил под стражей двух участников митинга в Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Арсен Гукасян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/969539/
07 октября 2025, 16:00
Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване

Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane/
07 октября 2025, 13:05
Азербайджанский зоозащитник Мирзоев арестован на два месяца

Ибрагим Сулейманов в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/7580
07 октября 2025, 09:16
Защита обжаловала арест предпринимателя Сулейманова

Баку. Фото: pixabay.com
07 октября 2025, 00:47
Азербайджан возобновил сотрудничество с комитетом Совета Европы против пыток

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше