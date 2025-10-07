Прокуратура Грузии предъявила обвинения участникам акции в Тбилиси

Прокуратура Грузии предъявила обвинения 13 лицам в попытке захвата президентского дворца, а также в участии в групповом насилии.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Двое подозреваемых находятся в розыске.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца. Пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Прокуратура Грузии предъявила обвинения 13 лицам в покушении на захват и блокирование объекта стратегического или особого значения, а также в участии в групповом насилии. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора Грузии Амиран Гулуашвили, сообщает Interpressnews.

По данным прокуратуры, обвинения предъявлены: Беке Мачавариани, Александру Гоголадзе, Еве Шашиашвили, Георгию Руруа, Вахтангу Пицхелаури, Давиду Стуруа, Манучару Микеладзе, Александру Хабеишвили, Кахаберу Мжаванадзе, Торнике Мчедлишвили, Або Навериани, Серго Мегрелишвили и Давиду Жгенти, уточняет издание.

Прокуратура еще раз напомнила, "что Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе, с целью мобилизации агрессивно настроенных к власти граждан, их сбора и вовлечения в насильственные действия, за несколько дней до местных выборов публично призывали к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти. В частности, обвиняемые призывали общественность к необходимости революции, в которой должны участвовать агрессивно настроенные граждане. По их словам, они совместно свергнут государственную власть, для чего делали заявления о необходимости массового участия и объединения определенных групп общественности", - цитирует слова Дарахвелидзе издание.

Всем 13 лицам предъявлено обвинение по статье 19-22, части 2 Уголовного кодекса Грузии, что означает покушение на захват объекта стратегического или особого значения, совершенное группой лиц, и наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Также по части второй статьи 225 УК, которая предусматривает участие в групповом насилии и наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет, информирует Tv Pirveli.

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий 1 отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".