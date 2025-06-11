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16:43, 11 июня 2025

Власти Грузии депортировали в Турцию Темура Катамадзе

Темур Катамадзе. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66986/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии вывезли в Турцию Темура Катамадзе (Гафара Йылмаза), ставшего символом антиправительственных протестов в Батуми. 

Как писал "Кавказский узел",  Темур Катамадзе был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "незаконно, без законных оснований". Катамадзе утверждал, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе  со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ. Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет. Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование. 

57-летний Катамадзе известен как "Батумский знаменосец", поскольку во время протестов в Батуми он всегда держал в руках грузинский флаг и возглавлял проевропейские митинги

Катамадзе вечером 11 июня вывезли из страны, не предоставив встречи с правозащитниками и родственниками, сообщил телеканал «Пирвели»

«На данном этапе мы не знаем, на каком основании его выдворили, так как срок добровольного выезда из страны истек вчера вечером. В последнее время Катамадзе говорил о психологическом давлении со стороны представителей Миграционного департамента. Мы, конечно, будем следить за ходом дела Темура в Турецкой Республике», — заявил адвокат Катамадзе. 

По данным защитника, в Турции в отношении Темура Катамадзе возбуждено уголовное дело по статье 314, части 2 Уголовного кодекса Турции, которая касается участия в вооруженной организации и предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

По словам жены Темура Катамадзе Нино Какулия, супруг этапирован в город Орду, где против него возбуждено уголовное дело, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

В 2023 году Катамадзе поступила информация, что если он въедет в Турцию, то будет арестован за поддержку ныне покойного Фетхулла Гюлена (организация FETO (основатель Фетхулла Гюлен) признана в Турции террористической и обвиняется в организации вооруженного путча 15 июля 2016 года, – прим. "Кавказского узла"). Катамадзе утверждает, что эта история сфабрикована,

«Мы пытались защитить его интересы, используя временные меры международных механизмов, и все еще поддерживали связь с Комитетом ООН по правам человека. К сожалению, международные механизмы недостаточно гибки для таких сиюминутных ситуаций», — написала в посте в Facebook Тамта Микеладзе, руководитель Центра социальной справедливости:

По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, выдворение Темура Катамадзе из Грузии прошло «в полном соответствии с законодательством Грузии».

«Дело этого гражданина рассматривалось в восьми различных судебных инстанциях, и суд полностью разделил позицию департамента миграции МВД. Также защита обратилась в Европейский суд по правам человека с ходатайством о принятии временной меры, однако оно было отклонено. (Катамадзе) не воспользовался возможностью добровольно покинуть страну, поэтому его выдворение было осуществлено принудительно в соответствии с требованиями грузинского законодательства», — цитирует слова Дарахвелидзе JAMnews. 

Отметим, что Активисты в Тбилиси уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Протестующие требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".  

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