×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:53, 11 октября 2025

Профессор Чахунашвили освобожден в Тбилиси после уплаты залога

Георгий Чахунашвили. Фото из телеграм-канала издания "Новости - Грузия" https://t.me/NGnewsgeorgia/25931

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Чахунашвили, который был одним из 46 задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси, покинул изолятор после уплаты залога.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 46. Среди задержанных оказался 71-летний профессор и академик, врач-педиатр Георгий Чахунашвили. 10 октября судья Валериан Бугианишвили по просьбе прокуратуры согласился освободить Чахунашвили под залог в 20 тысяч лари (около 7300 долларов).

10 октября, в 317-й день ежедневной акции протеста, врачи и представители медицинской сферы собрались на проспекте Руставели в Тбилиси. Они выразили поддержку Георгию Чахунашвили. Прокуратура показала кадры видео, на которых Чахунашвили стоит во дворе президентской резиденции и зовет кого-то с улицы. Вскоре он уходит. Насильственных действий с его стороны на кадрах не видно.

Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания после внесения залога, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Прокуратура просила суд об избрании Чахунашвили меры пресечения в виде залога. Гособвинитель пояснил, что следует учитывать профессию, возраст и состояние здоровья Георгия Чахунашвили.

В свою очередь защита заявила об отсутствии фактических доказательств вины Чахунашвили. Адвокат не согласился с ходатайством прокурора о мере пресечения и предложил судье личное поручительство. По данным защиты, поручителями за Георгия Чахунашвили были готовы выступить четыре человека: его сын, врач Константин Чахунашвили, Малхаз Гомелаури, врач Важа Гаприндашвили и Тамила Лапанашвили.

Сам Георгий Чахунашвили воспользовался правом на слово и заявил суду, что не считает себя виновным в предъявленных обвинениях, пишет издание.

Я не совершал преступление, я просто выполнял свои медицинские обязанности

Напомним, Чахунашвили ранее объяснил, что находился на месте акции протеста в качестве врача. "Был ли я там? Да, я там был. Что я делал? Я не совершал преступление, я просто выполнял свои медицинские обязанности. С начала акции и до ее завершения я оказывал первую медицинскую помощь, и если бы сегодня была такая же ситуация, я бы сделал то же самое. Я поддерживаю европейские стандарты и был на акции, но еще раз говорю, что не принимал участия ни в каких преступных действиях", - привел слова Чахунашвили телеграм-канал Tbilisi Life.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

В числе задержанных – пять лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:54, 11 октября 2025
Минобороны насчитало 34 сбитых дрона в двух регионах ЮФО
07:54, 11 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
01:59, 11 октября 2025
Четверо военных из Волгоградской области убиты в зоне СВО
01:00, 11 октября 2025
Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью
00:01, 11 октября 2025
Суд в Махачкале отказался вернуть территории общего пользования
23:18, 10 октября 2025
Власти Ингушетии назвали имена 24 убитых на Украине бойцов
Все события дня
Новости
02:58, 11 октября 2025
Два человека задержаны в Грузии по делу о протестах 4 октября
Предвыборная листовка оппозиционной партии "Лело". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
15:00, 5 октября 2025
"Грузинская мечта" победила на выборах мэров на фоне раскола в оппозиции
Предвыборная агитация партии "Грузинская мечта". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
10:11, 5 октября 2025
Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов
Предвыборные плакаты партии "Лело" с портретом мажоритарного кандидата по Дидубийскому району Тбилиси Беки Беридзишвили. Фото "Кавказского узла".
12:59, 4 октября 2025
Грузинские оппозиционеры указали на ущемление прав перед выборами
Предвыборные листовки на улице в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
10:59, 4 октября 2025
Оппозиция заявила о нарушениях на избирательных участках в Тбилиси и Батуми
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Prisoner exchange. Illustration of the "Caucasian Knot" created using AI in the Copilot program.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше