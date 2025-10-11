Профессор Чахунашвили освобожден в Тбилиси после уплаты залога

Георгий Чахунашвили, который был одним из 46 задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси, покинул изолятор после уплаты залога.

Как писал "Кавказский узел", к 10 октября число задержанных по делу о насилии на акции протеста в Тбилиси выросло до 46. Среди задержанных оказался 71-летний профессор и академик, врач-педиатр Георгий Чахунашвили. 10 октября судья Валериан Бугианишвили по просьбе прокуратуры согласился освободить Чахунашвили под залог в 20 тысяч лари (около 7300 долларов).

10 октября, в 317-й день ежедневной акции протеста, врачи и представители медицинской сферы собрались на проспекте Руставели в Тбилиси. Они выразили поддержку Георгию Чахунашвили. Прокуратура показала кадры видео, на которых Чахунашвили стоит во дворе президентской резиденции и зовет кого-то с улицы. Вскоре он уходит. Насильственных действий с его стороны на кадрах не видно.

Георгий Чахунашвили покинул изолятор временного содержания после внесения залога, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Прокуратура просила суд об избрании Чахунашвили меры пресечения в виде залога. Гособвинитель пояснил, что следует учитывать профессию, возраст и состояние здоровья Георгия Чахунашвили.

В свою очередь защита заявила об отсутствии фактических доказательств вины Чахунашвили. Адвокат не согласился с ходатайством прокурора о мере пресечения и предложил судье личное поручительство. По данным защиты, поручителями за Георгия Чахунашвили были готовы выступить четыре человека: его сын, врач Константин Чахунашвили, Малхаз Гомелаури, врач Важа Гаприндашвили и Тамила Лапанашвили.

Сам Георгий Чахунашвили воспользовался правом на слово и заявил суду, что не считает себя виновным в предъявленных обвинениях, пишет издание.

Я не совершал преступление, я просто выполнял свои медицинские обязанности

Напомним, Чахунашвили ранее объяснил, что находился на месте акции протеста в качестве врача. "Был ли я там? Да, я там был. Что я делал? Я не совершал преступление, я просто выполнял свои медицинские обязанности. С начала акции и до ее завершения я оказывал первую медицинскую помощь, и если бы сегодня была такая же ситуация, я бы сделал то же самое. Я поддерживаю европейские стандарты и был на акции, но еще раз говорю, что не принимал участия ни в каких преступных действиях", - привел слова Чахунашвили телеграм-канал Tbilisi Life.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

В числе задержанных – пять лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".