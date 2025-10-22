×

Кавказский узел

Лента новостей
20:50, 22 октября 2025

Полицейские задерживают протестующих на проспекте Руставели

Тамар Лорткипанидзе на крыше полицейской машины. Кадр видео News.On.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Тбилиси массово задерживают активистов, которые пытались перекрыть движение по проспекту Руставели в 329-й день непрерывных протестов. По данным МВД Грузии, задержаны около 20 человек.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября, в 328-й день непрерывных протестов, протестующим удалось ненадолго перекрыть движение по проспекту Руставели, но полицейские заставили их открыть проезжую часть. Также полиция массово задерживала в Тбилиси протестующих за нарушение правил проведения собраний и демонстраций в предыдущие дни. 

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании около 20 человек, которые сегодня вечером пытались перекрыть движение по проспекту Руставели в Тбилиси. В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Протестующие были задержаны, так как "не прислушались к призыву сотрудников правоохранительных органов", следует из официального сообщения на странице ведомства в соцсети. Полицейские предупреждали, что численность собравшихся на проспекте Руставели участников акции не давала им законного права перекрывать проезд. 

Одна из задержанных на проспекте Руставели, молодая женщина, арестована по уголовной статье о хулиганстве - она забралась на патрульную машину и оскорбила полицейских, утверждает пресс-служба МВД. 

Протестующие, которые собрались сегодня на проспекте Руставели несколько раз предпринимали попытки перекрыть проезжую часть. После того, как одна из участниц акции забралась на крышу полицейской машины, силовики начали задерживать не только тех, кто вышел на проезжую часть проспекта, а всех подряд, пишет Tbilisi_life.

По информации канала, среди задержанных оказались и журналисты. "Участников акции протеста арестовывают без-какой либо причины, вне зависимости от того, пытались люди перекрывать дорогу или нет", - говорится в публикации. 

Как минимум один человек был задержан за то, что выругался в адрес полицейских - силовики сообщили, что он оскорбил их, передает телеканал Pirveli. Акция протеста продолжается, хотя движение по проспекту восстановлено, отмечает "Интерпрессньюс".

Активистку, которая забралась на полицейскую машину, зовутТамар Лорткипанидзе. “Мы будем поступать с вами так же, как вы с нами... Это за Мзию”, - приводит ее слова в адрес полицейских Publika. По информации издания, один из протестующих во время задержаний получил травмы и был госпитализирован прямо с проспекта Руставели. 

Среди задержанных оказался известный в Грузии врач, президент Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важа Гаприндашвили. В конце 2019 года он был арестован в Южной Осетии, куда поехал, чтобы посетить пациента. По обвинению в "нарушении границы" Гаприндашвили приговорили к году и девяти месяцам заключения, но фактически освободили раньше по помилованию. В цхинвальской тюрьме Гаприндашвили тогда провел около полутора месяцев. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

