Главная   /   Лента новостей
19:18, 21 октября 2025

Еще 14 участников акций задержаны за перекрытие движения на проспекте Руставели

Участники акции протеста перекрыли движение на проспекте Руставели. 18 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/42887

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии сообщило, что 14 человек были административно задержаны в Тбилиси за нарушение правил проведения собраний и демонстраций 18–19 октября. Выявлено 53 факта нарушения закона.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек за перекрытие движения на проспекте Руставели вечером 18 октября, еще 13 участников акции были идентифицированы. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

За последние два дня были арестованы 14 человек за перекрытие дороги и скрытие лица. Кроме того, по словам директора Тбилисского полицейского управления, "один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и наркомании, где будет проходить принудительное лечение". Об этом Важа Сирадзе сообщил на брифинге МВД, информирует издание TV Pirveli.

"Граждане, собравшиеся на проспекте Руставели у здания Законодательного собрания, несмотря на свою малочисленность, искусственно перекрывают дорогу и создают препятствия для движения транспорта. Кроме того, некоторые из демонстрантов носят маски, что является административным правонарушением", - заявил директор Тбилисского полицейского управления.

"В целях информирования общественности МВД неоднократно выступало с официальными заявлениями по данному вопросу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов на месте неоднократно разъясняли участникам акции не создавать помех движению транспорта, однако граждане не подчинились требованиям полиции и продолжили свои противоправные действия", - сообщил он, отметив, что за последние три дня МВД "выявило 53 факта нарушения закона".

"Из них 42 человека являются нарушителями, некоторые из них уже арестованы, в отношении остальных дело ведётся, и в ближайшие дни их дела будут рассмотрены в суде в порядке административного судопроизводства. Ещё раз напоминаем нарушителям, что в случае повторного совершения ими аналогичного противоправного деяния они будут привлечены к уголовной ответственности", - заявил высокопоставленный силовик.

Напомним, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Автор: Кавказский узел

