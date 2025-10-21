Еще 14 участников акций задержаны за перекрытие движения на проспекте Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии сообщило, что 14 человек были административно задержаны в Тбилиси за нарушение правил проведения собраний и демонстраций 18–19 октября. Выявлено 53 факта нарушения закона.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек за перекрытие движения на проспекте Руставели вечером 18 октября, еще 13 участников акции были идентифицированы.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

За последние два дня были арестованы 14 человек за перекрытие дороги и скрытие лица. Кроме того, по словам директора Тбилисского полицейского управления, "один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и наркомании, где будет проходить принудительное лечение". Об этом Важа Сирадзе сообщил на брифинге МВД, информирует издание TV Pirveli.

"Граждане, собравшиеся на проспекте Руставели у здания Законодательного собрания, несмотря на свою малочисленность, искусственно перекрывают дорогу и создают препятствия для движения транспорта. Кроме того, некоторые из демонстрантов носят маски, что является административным правонарушением", - заявил директор Тбилисского полицейского управления.

"В целях информирования общественности МВД неоднократно выступало с официальными заявлениями по данному вопросу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов на месте неоднократно разъясняли участникам акции не создавать помех движению транспорта, однако граждане не подчинились требованиям полиции и продолжили свои противоправные действия", - сообщил он, отметив, что за последние три дня МВД "выявило 53 факта нарушения закона".

"Из них 42 человека являются нарушителями, некоторые из них уже арестованы, в отношении остальных дело ведётся, и в ближайшие дни их дела будут рассмотрены в суде в порядке административного судопроизводства. Ещё раз напоминаем нарушителям, что в случае повторного совершения ими аналогичного противоправного деяния они будут привлечены к уголовной ответственности", - заявил высокопоставленный силовик.