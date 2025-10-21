Еще 14 участников акций задержаны за перекрытие движения на проспекте Руставели
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
МВД Грузии сообщило, что 14 человек были административно задержаны в Тбилиси за нарушение правил проведения собраний и демонстраций 18–19 октября. Выявлено 53 факта нарушения закона.
Как писал "Кавказский узел", 19 октября МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек за перекрытие движения на проспекте Руставели вечером 18 октября, еще 13 участников акции были идентифицированы.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".
За последние два дня были арестованы 14 человек за перекрытие дороги и скрытие лица. Кроме того, по словам директора Тбилисского полицейского управления, "один из задержанных переведен в Центр психического здоровья и наркомании, где будет проходить принудительное лечение". Об этом Важа Сирадзе сообщил на брифинге МВД, информирует издание TV Pirveli.
"Граждане, собравшиеся на проспекте Руставели у здания Законодательного собрания, несмотря на свою малочисленность, искусственно перекрывают дорогу и создают препятствия для движения транспорта. Кроме того, некоторые из демонстрантов носят маски, что является административным правонарушением", - заявил директор Тбилисского полицейского управления.
"В целях информирования общественности МВД неоднократно выступало с официальными заявлениями по данному вопросу. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов на месте неоднократно разъясняли участникам акции не создавать помех движению транспорта, однако граждане не подчинились требованиям полиции и продолжили свои противоправные действия", - сообщил он, отметив, что за последние три дня МВД "выявило 53 факта нарушения закона".
"Из них 42 человека являются нарушителями, некоторые из них уже арестованы, в отношении остальных дело ведётся, и в ближайшие дни их дела будут рассмотрены в суде в порядке административного судопроизводства. Ещё раз напоминаем нарушителям, что в случае повторного совершения ими аналогичного противоправного деяния они будут привлечены к уголовной ответственности", - заявил высокопоставленный силовик.
Напомним, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.
4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.
Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.