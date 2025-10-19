14 участников протестной акции 18 октября задержаны в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек за перекрытие движения на проспекте Руставели вечером 18 октября, еще 13 участников акции идентифицированы.

Как писал "Кавказский узел", участники протестной акции в Тбилиси 18 октября, в 325-й день протестов, перекрыли движение по проспекту Руставели, но после требования МВД, которое напомнило об ужесточении законодательства за нарушения на массовых акциях, открыли проезд автомобилям. Ведущий телекомпании "Формула" Вахо Саная и еще не менее семи человек задержаны за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси на акции протеста 18 октября.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

В связи с участием в акции протеста 18 октября в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях были задержаны 14 человек. По информации заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, идентифицировано 27 правонарушителей, 14 из которых уже задержаны, а в отношении 13 лиц ведется административное производство, и их дела в ближайшие дни будут рассмотрены в суде в административном порядке.

"18 октября 2025 года, на проспекте Руставели, на территории у законодательного органа, несмотря на малочисленность демонстрантов, участники акции искусственно перекрыли проезжую часть и затруднили движение транспорта. Этим действием участники акции нарушили требования статьи 11 прима Закона Грузии «О собраниях и манифестациях», согласно которой недопустимо искусственно перекрывать проезжую часть, если этого не требует численность участников собрания. Несмотря на неоднократные призывы полиции, а также официальные заявления МВД не нарушать движение транспорта, протестующие не подчинились требованиям полиции и продолжили противозаконные действия. Кроме того, лица части демонстрантов были закрыты, что также является нарушением закона", - процитировало его слова "Интерпрессньюс"

В отношении двух задержанных суд уже рассмотрел административные протоколы. Художник Леван Маргиани за искусственное перекрытие проезжей части арестован на шесть суток.

Судья Тбилисского городского суда Звиад Цеквава освободил задержанного активиста Торнике Тхилава, ограничившись устным предупреждением, информирует агентство.

Напомним, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

