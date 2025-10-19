×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:33, 19 октября 2025

14 участников протестной акции 18 октября задержаны в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Грузии сообщило о задержании 14 человек за перекрытие движения на проспекте Руставели вечером 18 октября, еще 13 участников акции идентифицированы. 

Как писал "Кавказский узел", участники протестной акции в Тбилиси 18 октября, в 325-й день протестов, перекрыли движение по проспекту Руставели, но после требования МВД, которое напомнило об ужесточении законодательства за нарушения на массовых акциях, открыли проезд автомобилям. Ведущий телекомпании "Формула" Вахо Саная и еще не менее семи человек задержаны за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси на акции протеста 18 октября.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

В связи с участием в акции протеста 18 октября в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях были задержаны 14 человек. По информации заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, идентифицировано 27 правонарушителей, 14 из которых уже задержаны, а в отношении 13 лиц ведется административное производство, и их дела в ближайшие дни будут рассмотрены в суде в административном порядке.

"18 октября 2025 года, на проспекте Руставели, на территории у законодательного органа, несмотря на малочисленность демонстрантов, участники акции искусственно перекрыли проезжую часть и затруднили движение транспорта. Этим действием участники акции нарушили требования статьи 11 прима Закона Грузии «О собраниях и манифестациях», согласно которой недопустимо искусственно перекрывать проезжую часть, если этого не требует численность участников собрания. Несмотря на неоднократные призывы полиции, а также официальные заявления МВД не нарушать движение транспорта, протестующие не подчинились требованиям полиции и продолжили противозаконные действия. Кроме того, лица части демонстрантов были закрыты, что также является нарушением закона", - процитировало его слова "Интерпрессньюс"

В отношении двух задержанных суд уже рассмотрел административные протоколы. Художник Леван Маргиани за искусственное перекрытие проезжей части арестован на шесть суток. 

Судья Тбилисского городского суда Звиад Цеквава освободил задержанного активиста Торнике Тхилава, ограничившись устным предупреждением, информирует агентство. 

Напомним, законопроект об ужесточении наказаний за нарушения на акциях протеста, в том числе блокировку дорог, парламент Грузии принял в ускоренном режиме за два дня после попытки штурма президентского дворца. Появление на митинге в маске или же перекрытие дороги наказывается административным арестом на 15 суток. Если нарушитель - организатор, срок увеличивается до 20 дней. Если полиция потребует прекратить митинг, неподчинение повлечет арест до 60 суток. Аналогичный срок - за ношение на митинге огнестрельного оружия или пиротехники. Поправки в Уголовный кодекс вводят - лишение свободы до одного года за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:37, 19 октября 2025
Боец со Ставрополья убит в боевых действиях
12:40, 19 октября 2025
Три бойца из Астраханской области убиты на Украине
08:43, 19 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:42, 19 октября 2025
Атака беспилотников зафиксирована в четырех районах Ростовской области
11:47, 18 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит в боевых действиях
09:48, 18 октября 2025
Военные насчитали семь сбитых на юге России дронов
Все события дня
Новости
Участники акции протеста 18 октября. Скриншот фото "Интерпресньюс", https://www.interpressnews.ge/ka/article/852192-rustavelis-gamzirze-shekrebilma-mokalakeebma-shss-s-mocodebis-shemdeg-saavtomobilo-gza-gaatavisuples
16:33, 19 октября 2025
Полиция задержала в Тбилиси несколько человек за перекрытие дороги на акции протеста
Мариам Меканцишвили после освобождения. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171278-aktivistka-mariam-mekantsishvili-obviniaemaia-po-delu-o-sobytiiakh-4-oktiabria-pokinula-izoliator
11:41, 19 октября 2025
Активистка Меканцишвили освобождена в Тбилиси после уплаты залога
00:46, 19 октября 2025
Ираклий Шаишмелашвили арестован в Грузии заочно
Демонстранты на проспекте Руставели. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.10.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/852191-shss-movucodebt-akciis-monacileebs-15-cutis-ganmavlobashi-gaxsnan-savali-nacili-rustavelis-gamzirze-cinaagmdeg-shemtxvevashi-movaxdent-qvela-samartaldargvevis-identipicirebas-da-gatardeba-kanonit-gansazgvrul-zomebi
20:47, 18 октября 2025
Демонстранты по требованию полиции Грузии разблокировали проспект Руставели
Обстановка у дворца президента Грузии. Тбилиси, 4 октября 2025 года. Фото: Atamanova Sofiia/Paper Kartuli https://t.me/paperkartuli/24090
13:46, 18 октября 2025
Число обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси выросло до 62
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Место, где планируется построить храм. Краснодар, сентябрь 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
17 октября 2025, 22:23
Власти Краснодара повторно отказались согласовать жителям митинг в Юбилейном

Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше