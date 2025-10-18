×

Кавказский узел

20:47, 18 октября 2025

Демонстранты в Грузии по требованию полиции разблокировали проспект Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестной акции в Тбилиси сегодня, в 325-й день протестов, перекрыли движение по проспекту Руставели, но после требования МВД, которое напомнило об ужесточении законодательства за нарушения на массовых акциях, открыли проезд автомобилям.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября протестующие в Тбилиси в 324-й день подряд перекрыли проспект Руставели, несмотря на предупреждение МВД об ужесточении наказаний для демонстрантов. Журналист Афган Садыгов во время акции сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенныхСиловики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Протестующие у парламента Грузии сегодня, в 325-й день ежедневных протестов, перекрыли движение по проспекту Руставели, но вскоре освободили дорогу, передает Publika.

МВД Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что «на проспекте Руставели, вблизи здания парламента Грузии, участники акции, несмотря на малое количество демонстрантов, искусственно перекрыли проезжую часть и затруднили движение транспорта. Согласно статье 11¹ Закона Грузии “О собраниях и манифестациях”, запрещается искусственное перекрытие проезжей части, если этого не требует количество участников собрания или манифестации». Ведомство дало демонстрантам 15 минут, чтобы очистить проезжую часть.Полиция прибыла на место и разблокировала перекрытый проспект Руставели, пишет "Интерпрессньюс".

Сегодня же были арестованы 4 участника протестов по делу о попытке захвата президентского дворца 4 октября - Юрий Ломидзе, Георгий Талахадзе, Давид Гиунашвили, Темур Курцикидзе. Активистке Мариам Меканцишвили суд разрешил выйти на свободу под залог в 10 000 лари, деньги для нее уже собраны, пишет Publika.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше