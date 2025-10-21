×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:35, 21 октября 2025

Полиция заставила протестующих открыть проспект Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 328-й день подряд. Полицейские предупредили протестующих о наказании и потребовали открыть проезжую часть. 

Как писал "Кавказский узел", 20 октября, в 327-й день непрерывных протестов, активисты на проспекте Руставели заблокировали движение транспорта, несмотря на предупреждения полиции. После акции силовики проверяли идущих с проспекта Руставели граждан, требуя у них удостоверения личности и досматривая их личные вещи. Кроме того, полиция массово задерживает в Тбилиси протестующих за нарушение правил проведения собраний и демонстраций в предыдущие дни. 

Участники ежедневной акции протеста у здания парламента в Тбилиси сегодня вечером вновь перекрыли проезжую часть проспекта Руставели. Блокируя движение, активисты скандировали: "До конца, до конца!". Они натянули через дорогу специальные ленты, чтобы автомобили не въезжали в зону, где проходит акция, пишет "Интерпрессньюс". 

После того как протестующие перекрыли проезжую часть, полицейские предупредили, что к ним "будут приняты меры", потребовав открыть движение. Активисты встретили это требование возмущенными криками, но через некоторое время проезд по проспекту был восстановлен. 

Как утверждают активисты, после акции полицейские снова проверяли документы и личные вещи пассажиров у станций метро, составляя административные протоколы на участников протеста. Протесты продолжаются уже 328-й дней, и ужесточение законов пока не дало тех результатов, которых ожидали власти, отмечает Tbilisi_life.

"В отделение полиции и просто к полицейским экипажам приходили участники акций протеста, у кого арестовали друзей. Просили их тоже арестовать за то, что они тоже нарушали новые законы. Но их не арестовали", - говорится в сообщении канала.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:39, 21 октября 2025
Военный из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО
20:48, 21 октября 2025
Жителя Ессентуков оштрафовали за дискредитацию российской армии
20:17, 21 октября 2025
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за финансирование террористической организации
19:58, 21 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
19:15, 21 октября 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
08:15, 21 октября 2025
Два контрактника из Астраханской области убиты в боях
Все события дня
Новости
Участники акции протеста перекрыли движение на проспекте Руставели. 18 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/42887
19:18, 21 октября 2025
Еще 14 участников акций задержаны за перекрытие движения на проспекте Руставели
Полицейский участок в Тбилиси. Фото "Кавказского Узла"
05:40, 21 октября 2025
Аналитики прокомментировали ухудшение ситуации с политическими репрессиями в Грузии
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
23:41, 20 октября 2025
Активисты перекрыли проспект Руставели вопреки угрозе арестов
Здание парламента Грузии. Фото "Кавказского узла"
21:34, 20 октября 2025
Партия Гахарии прекратила бойкот парламента
Журналистка  телекомпании "Формула" Кета Цицкишвили. 20 октября 2025 г. Фото: https://t.me/Tbilisi_life/42925
15:52, 20 октября 2025
Грузинская журналистка задержана после акции в центре Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
21 октября 2025, 21:43
Власти Кубани заявили об отсутствии выбросов мазута на побережье

Акция протеста у мэрии Гюмри. 20 октября 2025 г. Фото: Report https://report.az/ru/amp/v-regione/sk-armenii-na-akcii-protesta-u-merii-gyumri-zaderzhany-33-cheloveka
21 октября 2025, 16:58
33 человека задержаны после акции в поддержку мэра Гюмри

Фуры. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
21 октября 2025, 14:10
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению

Вардан Гукасян. Фото: личная страница Вардан Гукасян / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 октября 2025, 11:13
Мэр Гюмри заключен под стражу вопреки доводам защиты

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше