Полиция заставила протестующих открыть проспект Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 328-й день подряд. Полицейские предупредили протестующих о наказании и потребовали открыть проезжую часть.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября, в 327-й день непрерывных протестов, активисты на проспекте Руставели заблокировали движение транспорта, несмотря на предупреждения полиции. После акции силовики проверяли идущих с проспекта Руставели граждан, требуя у них удостоверения личности и досматривая их личные вещи. Кроме того, полиция массово задерживает в Тбилиси протестующих за нарушение правил проведения собраний и демонстраций в предыдущие дни.

Участники ежедневной акции протеста у здания парламента в Тбилиси сегодня вечером вновь перекрыли проезжую часть проспекта Руставели. Блокируя движение, активисты скандировали: "До конца, до конца!". Они натянули через дорогу специальные ленты, чтобы автомобили не въезжали в зону, где проходит акция, пишет "Интерпрессньюс".

После того как протестующие перекрыли проезжую часть, полицейские предупредили, что к ним "будут приняты меры", потребовав открыть движение. Активисты встретили это требование возмущенными криками, но через некоторое время проезд по проспекту был восстановлен.

Как утверждают активисты, после акции полицейские снова проверяли документы и личные вещи пассажиров у станций метро, составляя административные протоколы на участников протеста. Протесты продолжаются уже 328-й дней, и ужесточение законов пока не дало тех результатов, которых ожидали власти, отмечает Tbilisi_life.

"В отделение полиции и просто к полицейским экипажам приходили участники акций протеста, у кого арестовали друзей. Просили их тоже арестовать за то, что они тоже нарушали новые законы. Но их не арестовали", - говорится в сообщении канала.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".