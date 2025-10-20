×

Кавказский узел

Лента новостей
23:41, 20 октября 2025

Активисты перекрыли проспект Руставели вопреки угрозе арестов

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протестующие в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели в 327-й день непрерывных акций. За блокировку движения в предыдущие дни задержаны еще как минимум пять человек. 

Как писал "Кавказский узел", 19 октября протестующие на проспекте Руставели заблокировали движение транспорта, несмотря на предупреждения полиции. Как минимум семь участников акции 18 октября были арестованы за искусственное ограничение движения и скрытие лиц.

Участники непрерывной акции протеста на проспекте Руставели вновь перекрыли проезжую часть, несмотря на дождливую погоду и предупреждения полиции о наказании по ужесточенным законам. Протесты продолжаются уже 327 дней, передает Publika. 

Активисты, как и прежде, принесли с собой флаги Грузии и Евросоюза, напомнив о двух неизменных требованиях - назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных за участие в демонстрациях. Во время акции на проспекте Руставели появился экипаж патрульной полиции, полицейские призывали протестующих освободить проезжую часть.

Призывы уйти с проезжей части под угрозой “мер правового воздействия” протестующие встретили криками и свистом. Они остались на проезжей части на некоторое время, скандируя “До конца, до конца!”, пишет “Интерпрессньюс”. 

Позже активисты открыли движение по проспекту Руставели. К тому моменту, как протестующие начали расходиться, полицейских мобилизовали близ станции метро “Площадь Свободы” - там они проверяли идущих с проспекта Руставели граждан, требуя у них удостоверения личности, в некоторых случаях проводили и личный досмотр. Маски и некоторые другие предметы, найденные у прохожих, были опечатаны, полиция составила протоколы на владельцев этих вещей. 

В течение сегодняшнего дня пять активистов, задержанных за блокирование проезда по проспекту Руставели, были приговорены судами к административным арестам. Активистке Тамар Тотладзе суд назначил шесть суток ареста, журналистка “Формулы” Кета Цицкишвили арестована на пять суток. Также по шесть суток ареста получили Темо Саралидзе и Саба Джапаридзе. Еще одной задержанной, Нино Беруашвили, суд назначил четыре дня ареста, передает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

