Протестующие собрались у парламента Грузии 417-й день подряд

Сторонники евроинтеграции, несмотря на погодные условия, собрались у парламента Грузии 417-й день подряд. Трем активистам, участвовавшим в акции в предыдущие дни, предъявлены обвинения по уголовной статье за перекрытие тротуара.

Как писал "Кавказский узел", в 416-й день ежедневных протестов в Тбилиси протестующие прошли маршем по центру города к зданию парламента с требованием освобождения узников совести.

Сторонники евроинтеграции 417-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии, пишет Netgazeti. Акция проходит, несмотря на мокрый снег, многие из протестующих держат зонтики. Также у участников акции в руках флаги Грузии и Евросоюза, следует из видео, опубликованного на странице издания в соцсети.

Ещё трём людям предъявлены обвинения за стояние на тротуаре. По имеющейся информации, двое уже задержаны, а третий ожидает возможного задержания, пишет телекомпания "Пирвели".

Среди задержанных - переводчица Нино Бардзимишвили, которую, по словам адвоката, увезли люди в штатской одежде, когда она ехала на велосипеде. По словам адвоката, во время задержания она подверглась физическому насилию. После осмотра задержанной адвокат заявил, что у Нино Бардзимишвили синяки и ссадины. По его словам, защита пока не получила доступа к материалам уголовного дела.

"Кавказский узел" также писал, что судья Торнике Капанадзе прекратил производство по делу о "блокировке тротуаров" гражданской активистки Анны Бдеян и передал его в министерство внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, активисту молодежной организации "Единое национальное движение" Гиоргию Цулаии грозит до года лишения свободы за протест на тротуаре перед зданием парламента. Дело об административном правонарушении суд прекратил, усмотрев в действиях Цулаии уголовный состав. Врач Важа Гаприндашвили и активисты Константин и Каха Микаи также сообщили об угрозе уголовного преследования.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.