Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В 416-й день ежедневных протестов в Тбилиси протестующие прошли маршем по центру города к зданию парламента с требованием освобождения узников совести.
Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 415-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Силовики задержали активистку Нино Бардзимишвили, которой суд назначил арест за блокировку тротуара.
От здания Тбилисской филармонии к парламенту прошло шествие протеста с требованием освобождения узников совести.
Участники шествия развернули флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры разного содержания: "Свободное слово не умирает, оно множится!"; "416 дней Грузия без демократического государства", передает "Интерпрессньюс".
Марш завершился у здания парламента. Собравшиеся скандируют: "До конца, до конца", пишет агентство.
Участники марша говорят, что, несмотря на ограничительные законы, принятые "Грузинской мечтой", они не боятся и будут бороться за справедливость до конца. "Этот режим учит общество тому, что лучшая часть нашего общества должна так или иначе оказаться в тюрьме", - приводит телекомпания "Пирвели" слова участника акции.
Сегодня 416-й день непрерывного протеста на проспекте Руставели, отмечает Publika
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.
