Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
22:00, 17 января 2026

Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

Участники шествия в Тбилиси 17.01.26. Скриншот фото "Интерпрессньюс", https://www.interpressnews.ge/ka/article/859677-parlamenttan-akcia-mimdinareobs.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 416-й день ежедневных протестов в Тбилиси протестующие прошли маршем по центру города к зданию парламента с требованием освобождения узников совести.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 415-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Силовики задержали активистку Нино Бардзимишвили, которой суд назначил арест за блокировку тротуара. 

От здания Тбилисской филармонии к парламенту прошло шествие протеста с требованием освобождения узников совести.

Участники шествия развернули флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры разного содержания: "Свободное слово не умирает, оно множится!"; "416 дней Грузия без демократического государства", передает "Интерпрессньюс".

Марш завершился у здания парламента. Собравшиеся скандируют: "До конца, до конца", пишет агентство.

Участники марша говорят, что, несмотря на ограничительные законы, принятые "Грузинской мечтой", они  не боятся и будут бороться за справедливость до конца. "Этот режим учит общество тому, что лучшая часть нашего общества должна так или иначе оказаться в тюрьме", - приводит телекомпания "Пирвели" слова участника акции. 

Сегодня 416-й день непрерывного протеста на проспекте Руставели, отмечает Publika

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Автор: "Кавказский узел"

