Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 415 дней подряд

Сторонники евроинтеграции Грузии в 415-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Силовики задержали активистку Нино Бардзимишвили, которой суд назначил арест за блокировку тротуара.

Как писал "Кавказский узел", 15 января сторонники евроинтеграции в Тбилиси в 414-й день подряд собрались у парламента. Активисты заявили, что не устали и будут стоять до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. При этом нескольким демонстрантам грозят уголовные дела за мирный протест на тротуаре.

Участники непрекращающейся акция протеста на проспекте Руставели сегодня вечером вновь вышли к зданию парламента с флагами Грузии, Евросоюза и США. На сегодня активисты не планировали марш, поэтому акция с неизменными требованиями - освободить всех политзаключенных и провести новые выборы - продолжается на тротуаре у здания законодательного органа, передает Interpressnews.

Сегодня 415-й день непрерывного протеста на проспекте Руставели, отмечает Publika

Днем в Тбилиси была арестована участница протестов Нино Бардзимишвили, переводчица и альпинист-любитель. Суд еще 23 декабря признал ее виновной в блокировке тротуара во время акции протеста 29 октября, но сама Бардзимишвили на этом заседании не присутствовала.

Суд заочно назначил активистке пять суток ареста. После сегодняшнего задержания неподалеку от дома ее доставили в центр временного содержания в Рустави, сообщил телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.