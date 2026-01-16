×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:20, 16 января 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 415 дней подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 415-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Силовики задержали активистку Нино Бардзимишвили, которой суд назначил арест за блокировку тротуара. 

Как писал "Кавказский узел", 15 января сторонники евроинтеграции в Тбилиси в 414-й день подряд собрались у парламента. Активисты заявили, что не устали и будут стоять до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены. При этом нескольким демонстрантам грозят уголовные дела за мирный протест на тротуаре. 

Участники непрекращающейся акция протеста на проспекте Руставели сегодня вечером вновь вышли к зданию парламента с флагами Грузии, Евросоюза и США. На сегодня активисты не планировали марш, поэтому акция с неизменными требованиями - освободить всех политзаключенных и провести новые выборы - продолжается на тротуаре у здания законодательного органа, передает Interpressnews. 

Сегодня 415-й день непрерывного протеста на проспекте Руставели, отмечает Publika

Днем в Тбилиси была арестована участница протестов Нино Бардзимишвили, переводчица и альпинист-любитель. Суд еще 23 декабря признал ее виновной в блокировке тротуара во время акции протеста 29 октября, но сама Бардзимишвили на этом заседании не присутствовала. 

Суд заочно назначил активистке пять суток ареста. После сегодняшнего задержания неподалеку от дома ее доставили в центр временного содержания в Рустави, сообщил телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Задержание членов неонацистской группировки. 16 января 2026 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/MIAofGeorgis/videos/3053637518176801
17:40, 16 января 2026
МВД Грузии заявило о задержании членов неонацистской группировки
Военный из Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:03, 16 января 2026
Гражданин Грузии осужден в России заочно за наемничество
Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
22:39, 15 января 2026
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование
Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, декабрь 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла2
15:37, 15 января 2026
"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC
Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/
10:26, 15 января 2026
Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше