Востоковеды сочли уникальной чеченскую практику выплат на выкуп невест

12 июня 2020, 16:26

В мусульманских странах нет распространенной практики помощи нуждающимся женихам с выкупом невесты, применяемой в Чечне, отметили востоковеды. Большие суммы выкупа, а также свадебных расходов затратны для жителей Северного Кавказа, которые могут прибегать к обычаю похищения невест, считает сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни пообещали выдать деньги на общую сумму более 10 миллионов рублей женихам, у которых нет денег на традиционный выкуп невесты. Списки женихов составило Духовное управление мусульман республики - каждому из 207 нуждающихся выделят по 50 тысяч рублей. Некоторые местные жители назвали эту помощь уместной финансовой поддержкой, другие сочли, что такая помощь поставит молодоженов в неловкое положение. Пользователи Instagram сочли отсутствие денег для выплаты калыма за невесту у молодых людей не главной проблемой Чечни, многие жители которой оказались без средств к существованию.

На Северном Кавказе, в том числе в Чечне, сильны традиции, которые под давлением общественного мнения приводят к проведению неоправданно дорогостоящих свадеб, указано в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Жители Кавказа связали дорогие свадьбы и похороны со страхом осуждения". По словам местных жителей, размер обязательного выкупа за невесту (калыма) составляет 50-60 тысяч рублей. Даже если свадебное торжество откладывается, выкуп за невесту платится сразу, отмечал ранее спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Примеров подобной помощи женихам с выкупом невест, как в Чечне, профессор Высшей школы экономики, исламовед и юрист Леонид Сюкияйнен назвать не смог. «Лучше всего использовать термин махр для брачного дара - это самое точное наименование. Таких случаев (как в Чечне) я не встречал. Могут быть какие-то благотворительные организации или отдельные благотворители, которые могут помогать молодым людям собрать махр», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Сюкияйнен.

По его словам, во многих мусульманских странах сложилась ситуация, когда сумма выкупа за невесту очень высока.

«Нередко надо было годами работать, чтобы такую сумму скопить. Тогда принимаются решения на уровне государства о том, чтобы его каким-то образом ограничивать. В России у нас были решения духовных управлений […] с рекомендациями определенного верхнего предела (суммы) махра, чтобы не было препятствий многим в брак вступать. Были и такие практики в ряде арабских стран», - заявил эксперт, добавив, что сумма выкупа и похищение невест на Кавказе не связаны между собой.

Жители кавказских республик в целом поддерживают ограничения ритуальных бюджетов со стороны религиозных или местных организаций. Они опасаются общественного осуждения, будучи не в силах сами сопротивляться старинным традициям справлять "разорительные" свадьбы и похороны, говорится в справке "Свадьба, похороны и кредит", подготовленной "Кавказским узлом".

«Махр - это правило шариата, а так называемое похищение невест - это больше местная традиция, устоявшийся обычай. Часто сама девушка знает о похищении и согласна. Но у меня есть некоторые сомнения в том, что похищение невесты осуществляется для того, чтобы уйти от махра или снизить его сумму», - считает профессор. Он также отметил, что свадебные церемонии в мусульманских странах и регионах могут быть очень затратными. «Есть специальные нормативные документы, где ограничивают расходы на свадебные обряды и т.д. Например, в Таджикистане есть ограничения и по Чечне: сколько машин может ехать, сколько людей может собираться», - рассказал Сюкияйнен.

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, востоковед-арабист, доктор исторических наук Дмитрий Микульский также сообщил, что не слышал о практике помощи малоимущим жениха с выкупом невест в мусульманских странах.

Микульский также не связывает между собой размер выкупа и похищение невест. «Это совершенно разные (мероприятия). (Выкуп) - это сугубо шариатское установление, а похищение невесты - народный обычай, он у многих народов существовал и существует, этнографически это называется «брак уводом». Это разные вещи. Насколько я знаю эти вещи не связаны. Этот самый обычай похищения невест существовал на Кавказе испокон веков, когда ни о каком (выкупе) не было и речи», - заключил эксперт.

Отсутствие денег на традиционный выкуп невесте нередко приводит к похищению невест, заявлял ранее эксперт Сергей Арутюнов. "Дело в том, что по кавказским традициям за будущую жену жених должен заплатить большой выкуп-калым. Поскольку экономическая ситуация в кавказском регионе не слишком благополучная, у большинства юношей необходимой суммы нет. Вот они и решают без шума и пыли похитить невесту, как правило, предварительно предупредив ее, а иногда и ее родственников", - отметил Арутюнов в статье на "Кавказском узле" "Похищение невест – преступление или традиция?"

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин заявил, что теоретически в ряде стран, в первую очередь в богатых нефтедобывающих странах, практика помощи в оплате махра возможна. «Вопрос насколько там реально есть нуждающиеся среди местного населения, они и так получают от государства выплаты. В таких странах как Бруней, Кувейт, ОАЭ есть программы помощи», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Рощин.

Рощин также указал на проблемы в мусульманских странах с оплатой махра. «Я был в Ираке в годы молодости, работал там с молодежью, для которых это была достаточно серьезная проблема. У меня сложилось впечатление, что реально получается мужчины ранее 30 лет не были в состоянии жениться. Эта проблема, которая реально существует в различных мусульманских обществах», - пояснил востоковед.

Рощин отметил, что проблему «похищения невесты» может решить не столько вопрос выкупа, сколько снижение иных свадебных расходов. «Потому что в этой ситуации получается так, что если невесту украли, если это все же не совсем насильственно, хотя бывают и насильственные случаи сплошь и рядом, но тем не менее все равно, если брак состоялся, естественно, родственники мужа засылают посланцев в семью жены с тем, чтобы вопрос как-то урегулировать. В этом случае уже не будет большой свадьбы, объективно расходы снижаются», - пояснил эксперт.

Ранее доктор исторических наук Явус Ахмадов заявил, что даже скромные свадьбы в Чечне сопряжены с большими расходами, и экономические трудности нередко вынуждают людей откладывать вступление в брак. «Очень много денег уходит на подарки, которые должен делать жених родственникам жены, подругам, друзьям, которые принимали участие в свадебной церемонии. Притом непонятно, кем составляется список - какие марки часов нужно подарить, какие украшения и в каком количестве. Так что даже немалая для Чечни сумма, полученная из фонда Ахмата-Хаджи, не сможет покрыть все расходы, которые ждут молодоженов», - считает Ахмадов.

По его мнению, на Северном Кавказе ожидается ухудшение экономической ситуации из-за карантина «Потому что на самом деле значительная часть населения в республиках Северного Кавказа - это люди самозанятые, которые работают, если что-то подвернется в данным момент - перевезти куда-то, построить что-то, привезти что-то. В условиях карантина вся эта деятельность была (прекращена), особенно в Чечне, там даже вообще, насколько я понимаю, был самый жесткий карантин в России, естественно, сложно было людям как-то зарабатывать», - резюмировал Рощин.

Отметим, что платой за невесту у мусульман называется не калым, а махр – это неотъемлемое право женщины, закрепленное шариатом, условие заключения брака, считает председатель Российского общества исламоведов профессор Тауфик Ибрагим. По его словам, махр – это предсвадебный дар, стоимость которого определяет невеста, и после заключения брака она распоряжается им самостоятельно. На Северном Кавказе калым неотделим от махра и является «показной вещью», заявил президент Центра стратегических исследований и развития гражданского общества на Северном Кавказе «СК-Стратегия» Абдулла Истамулов. По его словам, деньги, отданные родителям невесты, возвращаются после свадьбы в семью жениха: ведь именно их расходуют родители невесты, готовя дочь к свадьбе, говорится в материале издания «Голос Америки» «Мусульмане в светском государстве – традиция и закон».

Напомним, что в Чечне подобная акция проводилась в октябре 2018 году во время празднования 200-летие Грозного. По случаю праздника состоялось массовое бракосочетание 200 пар молодоженов, все расходы на организацию и проведение свадеб взял на себя общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".