В заключении умер осужденный за комментарий об Ахмате Кадырове пенсионер

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пенсионер из Кемеровской области Олег Тырышкин, признанный виновным в оправдании терроризма за комментарий о гибели Ахмата Кадырова, умер в заключении.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный суд признал оправданием терроризма комментарий о гибели Ахмата Кадырова и утвердил двухлетний срок пенсионеру из Кемеровской области Олегу Тырышкину. Правозащитники признали его политзаключенным.

В мае 2023 года профсоюзному активисту Олегу Тырышкину из Анжеро-Судженска Кемеровской области было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Поводом стал его комментарий в соцсетях о гибели первого президента Чечни Ахмата Кадырова в 2004 году в результате взрыва на стадионе в Грозном. Тырышкин был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

О смерти Олега Тырышкина сообщили активисты, переписывающиеся с политзаключёнными. По их словам, он умер «из-за сердца». На момент смерти Олег, предположительно, находился в Кемеровской области, но точное его место положение было неизвестно из-за этапа, пишет RusNews.

24 апреля Тырышкина исключили из списка «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга, но тогда не было известно, что причиной стала смерть мужчины, говорится в сообщении.

Смерть Тырышкина подтвердили в "ОВД-Инфо"* со ссылкой на родных: «Олег умер примерно месяц назад, сердце», - пишет SotaVision*.

Об исключении Тырышкина из списка экстремистов и террористов сообщал Telegram-канал "Обновление перечня террористов и экстремистов", который отслеживает изменения в списке Росфинмониторинга.

Ранее Тырышкин в апелляционном суде заявил о плохом состоянии здоровья. "У меня ноги уже не ходят. Я не знаю, что мне делать. За что мне так мучиться?" - сказал он в суде. Решение суда он выслушал, лежа на полу камеры в СИЗО.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.