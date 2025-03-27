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18:16, 27 марта 2025

Пенсионер проиграл апелляцию по делу о комментарии об Ахмате Кадырове

Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд признал оправданием терроризма комментарий о гибели Ахмата Кадырова и утвердил двухлетний срок пенсионеру из Кемеровской области Олегу Тырышкину. 

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года профсоюзному активисту Олегу Тырышкину из Анжеро-Судженска Кемеровской области было предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Поводом стал его комментарий в соцсетях о гибели первого президента Чечни Ахмата Кадырова в 2004 году в результате взрыва на стадионе в Грозном. Тырышкин был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Апелляционный военный суд  во Власихе утвердил двухлетний срок, назначенный в декабре 2024 года пенсионеру Олегу Тырышкину из-за комментариев про гибель Ахмата Кадырова, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В апелляционном заседании Тырышкин участвовал по видеосвязи из СИЗО-4 Анжеро-Судженска. Уже в начале суда мужчина пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем суд объявил перерыв. В это время Тырышкин лег на пол камеры, фельдшер СИЗО его осмотрел и объявил, что «все показатели осужденного в норме». Судья предупредила подсудимого, что его действия "могут быть истолкованы как нежелание участвовать в судебном заседании". 

Защита настаивала, что у Тырышкина не было умысла на оправдание идеологий экстремизма и терроризма, а  показания свидетелей являются недопустимым доказательством, так как они сделали вывод о виновности подсудимого. Также по мнению адвоката, суд первой инстанции не учел наличие у Тырышкина серьезных заболеваний: кисты головного мозга, органического расстройства личности и панических атак.

Тырышкин в последнем слове заявил о плохом состоянии здоровья. "У меня ноги уже не ходят. Я не знаю, что мне делать. За что мне так мучиться?", - сказал он в суде. Решение суда он выслушал, лежа на полу камеры в СИЗО.

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Автор: "Кавказский узел"

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