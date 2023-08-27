Обязательные нормы при проведении свадеб введены в Чечне

27 августа 2023, 01:01

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Духовное управление мусульман Чечни по поручению главы республики приняло обязательные нормы при проведении свадебных торжеств, в соответствии с которыми, например, веден размер калыма, строго запрещены дорогие подарки и установлен внешний вид платья невесты.

Духовное управление мусульман Чеченской республики опубликовало 26 августа список обязательных норм при проведении свадеб.

О введении норм сообщил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, сделано это по поручению главы республики Рамзана Кадырова, информирует ЧГТРК "Грозный", телеграм-канале которого опубликован список.

Он называется "Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств, принятые Духовным управлением мусульман Чеченской республики" и включает 11 пунктов. Размер урдо (калыма) составляет 50 тысяч рублей, а чай, сахар и баран "в соответствии с чеченскими адатами остается без изменений". Не установлен при этом размер выкупа за невесту (зуда арайаккхар), указано лишь - "по желанию в соответствии с общепринятыми чеченскими адатами".

Особо оговаривается, что платье невесты должно соответствовать нормам ислама и чеченских адатов. Ее должны сопровождать одна или две женщины (в соответствии с общепринятыми нормами), а количество чемоданов невесты не ограничено, "но без излишеств".

Запрещены дорогие подарки жениху, свекру, свекрови и другим. Свекр и свекровь во время визита к родственникам невесты "не везут дорогие подарки, только то, что издавна было принято в чеченском обществе". Жених едет в гости в сопровождении одного-трех мужчин и одной-двух женщин. При этом время визита не установлено - о нем могут договариваться стороны. Сопровождающие жениха лица не должны выходить за рамки адатов. Невестка может ехать "в первый раз в отчий дом на свое усмотрение, как со свекром и свекровью, так и без них".

Отдельным пунктом указано, что строго запрещены "любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д.".

Документ подписан муфтием Чеченской республики Салахом-Хаджи Межиевым.

Ранее темы свадебных торжеств коснулся глава республики Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале он написал 16 августа, что провел совещание с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов, на котором разговаривали о свадьбах. "В обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. Люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб", - написал глава Чечни.

Он отметил, что в республике удалось искоренить "такое явление, как воровство невесты и ряд других ненормальным явлений, не соответствующих нормам шариата". Кадыров поручил представителям духовенства разработать "комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы". В кратчайшие сроки сделать это пообещал Салах-Хаджи Межиев. Кроме того, отметил Кадыров, аналогичная работа проводится министерство культуры республики.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2022 года гостелеканал "Грозный" опубликовал видео о дарении дорогих подарков свекрови в день свадьбы. Жители Грозного на видео сообщили, что это наблюдается в последние три-четыре года и раскритиковали это нововведение. К критике присоединились и пользователи соцсетей, который заявили, что подарки семье жениха от невесты противоречат традициям.

29 июля 2022 года ЧГТРК «Грозный» на своей странице в соцсети опубликовала обращение муфтия Чечни Салаха Межиева, в котором богослов осудил набирающие обороты в чеченском обществе новшества в свадебных обрядах. В своем заявлении Межиев отметил, что новшества начали вводить люди с достатком, и некоторые, чтобы "не отставать от людей", даже берут кредиты, чтобы обеспечить выходящую замуж дочь, а та через некоторое время возвращается домой, еще до того, как этот кредит выплачен родителями. Муфтий заявил о недопустимости чрезмерных трат с точки зрения религии. Осудила новшества и министр культуры республики Айшат Кадырова.

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