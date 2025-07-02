Пользователей соцсетей возмутила показная роскошь на свадьбе Адама Кадырова

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Горькую иронию комментаторов в социальных сетях, а также вопросы о происхождении денег у семьи Кадыровых вызвала свадьба Адама, третьего сына главы Чечни. Пользователи проправительственных пабликов ограничились комплиментарными комментариями.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женился на односельчанке по имени Медни. Адам надел на свою свадьбу часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов и позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов. В числе гостей на свадьбе были два вице-премьера РФ, полпред Путина на Северном Кавказе и главы восьми регионов.

Прием Владимиром Путиным Адама Кадырова накануне свадьбы, как и приемы других сыновей главы Чечни при аналогичных обстоятельствах - жест, подтверждающий поддержку семьи, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

«Во-первых, на какие средства все это было приобретено? Во-вторых, согласно российскому законодательству, управлять автотранспортным средством граждане России могут только по достижении ими 18-летнего возраста, а право иметь оружие и вовсе дается только после 21-го года. Но, как видим, членов семьи Рамзана Кадырова все эти ограничения не касаются. От слова совсем. Потому что Кадыров, Кадыровы и кадыровцы стоят над законом. Законы писаны для простых граждан, а не для нынешней «элиты» и их отпрысков», - выразил свое мнение читатель с ником jeneva_hagenes под материалом «Кавказского узла» о роскоши, сопровождавшей свадьбу Адама Кадырова.

«Кто что имеет, тот тем и хвастается. Кто умом, кто силой, кто красотой, кто своим достижениями в спорте и т.д. А Адаму Кадырову кроме как часами, дорогим авто и пистолетом да кучей незаслуженных медалек и орденов похвалиться абсолютно нечем», – оставил критический комментарий rupert.

Пост, посвященный свадьбе сына Кадырова, который был опубликован Инстаграме «Кавказского узла», набрал 21 комментарий.

«Мамина буквально золотая булочка. Все деньги республики продолжит есть, пока народ угнетают!», - высказалась пользовательница с ником avaretska.

«Не завидуйте. Лучше меньше ешьте», - иронично высказался volhovpolitconsultant.

Он же сын хозяина Чечни

В схожем тоне высказались читатели под постом о свадьбе Адама Кадырова опубликованном в телеграм-канале "ЧТД" с аудиторией в 461,4 тысяч человек, и набравшем на 16 мск 2 июля 142 тысячи просмотров и 109 комментариев.

«Все лучшее детям, как говорится», - сыронизировал Данила Карпов.

«Ой, наиграется - сам выкинет. Как новые изготовят, так и эти с барского плеча отдаст», - предположила Iren.

«Интересно, а чем его побалуют лет через пять», - задается вопросом Елена.

«А права на авто можно получить в 17 лет? А водить без прав можно? А короткоствольное боевое оружие у нас законно для простых граждан? Особенно для несовершеннолетних?.. А стрельба в общественных местах, на дорогах точно разрешена в развлекательных целях?», - комментирует пользователь с ником Jean Thulin.

«Ему всё можно. Он же сын хозяина Чечни, великого вершителя жизней судеб людей», - ответил ему Sergei.

«Тот самый случай, когда то, чем человек пользуется, стоит бесконечно больше чем то, что он из себя представляет», -резюмировал обсуждение Homo Unus.

в любом случае он наш

Отметим, что инстаграм-паблик "ЧП-Грозный 95" с аудиторией в 647 тысяч подписчиков (поддерживает позицию властей Чечни) ролик с Адамом Кадыровы, который стреляет из пистолета, сидя за рулем Mercedes-Benz модели лимитированной серии G-Class STRONGER THAN THE 1980s собрал всего 8 комментариев комплиментарного свойства.

«Пускай вайнах отдыхает, он молодой, в любом случае он наш», - написал asman86683.\

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. После избиения в сентябре 2023 года арестованного Никиты Журавеля в чеченском СИЗО он начал получать многочисленные почетные звания и награды, в том числе звание Героя Чечни. В августе 2024 года он продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину во время его визита в Чечню и был награжден орденом Кадырова.

В марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось.

Свадьбам сыновей Рамзана Кадырова предшествуют публичные встречами с Владимиром Путиным. Сами празднования сопровождаются роскошными церемониями и символическими жестами со стороны представителей властей говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Главное о свадьбах сыновей Кадырова".