×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:28, 2 июля 2025

Пользователей соцсетей возмутила показная роскошь на свадьбе Адама Кадырова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горькую иронию комментаторов в социальных сетях, а также вопросы о происхождении денег у семьи Кадыровых вызвала свадьба Адама, третьего сына главы Чечни. Пользователи проправительственных пабликов ограничились комплиментарными комментариями.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров женился на односельчанке по имени Медни. Адам надел на свою свадьбу часы, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов и позировал за рулем машины стоимостью в 190 тысяч долларов. В числе гостей на свадьбе были два вице-премьера РФ, полпред Путина на Северном Кавказе и главы восьми регионов.

Прием Владимиром Путиным Адама Кадырова накануне свадьбы, как и приемы других сыновей главы Чечни при аналогичных обстоятельствах - жест, подтверждающий поддержку семьи, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

«Во-первых, на какие средства все это было приобретено? Во-вторых, согласно российскому законодательству, управлять автотранспортным средством граждане России могут только по достижении ими 18-летнего возраста, а право иметь оружие и вовсе дается только после 21-го года. Но, как видим, членов семьи Рамзана Кадырова все эти ограничения не касаются. От слова совсем. Потому что Кадыров, Кадыровы и кадыровцы стоят над законом. Законы писаны для простых граждан, а не для нынешней «элиты» и их отпрысков», - выразил свое мнение читатель с ником jeneva_hagenes под материалом «Кавказского узла» о роскоши, сопровождавшей свадьбу Адама Кадырова.

«Кто что имеет, тот тем и хвастается. Кто умом, кто силой, кто красотой, кто своим достижениями в спорте и т.д. А Адаму Кадырову кроме как часами, дорогим авто и пистолетом да кучей незаслуженных медалек и орденов похвалиться абсолютно нечем», – оставил критический комментарий rupert.

Пост, посвященный свадьбе сына Кадырова, который был опубликован Инстаграме «Кавказского узла», набрал 21 комментарий.
«Мамина буквально золотая булочка. Все деньги республики продолжит есть, пока народ угнетают!», - высказалась пользовательница с ником avaretska.

«Не завидуйте. Лучше меньше ешьте», - иронично высказался volhovpolitconsultant.

Он же сын хозяина Чечни

В схожем тоне высказались читатели под постом о свадьбе Адама Кадырова опубликованном в телеграм-канале "ЧТД" с аудиторией в 461,4 тысяч человек, и набравшем на 16 мск 2 июля 142 тысячи просмотров и 109 комментариев.

«Все лучшее детям, как говорится», - сыронизировал Данила Карпов.

«Ой, наиграется - сам выкинет. Как новые изготовят, так и эти с барского плеча отдаст», - предположила Iren.

«Интересно, а чем его побалуют лет через пять», - задается вопросом Елена.

«А права на авто можно получить в 17 лет? А водить без прав можно? А короткоствольное боевое оружие у нас законно для простых граждан? Особенно для несовершеннолетних?.. А стрельба в общественных местах, на дорогах точно разрешена в развлекательных целях?», - комментирует пользователь с ником Jean Thulin.

«Ему всё можно. Он же сын хозяина Чечни, великого вершителя жизней судеб людей», - ответил ему Sergei.

«Тот самый случай, когда то, чем человек пользуется, стоит бесконечно больше чем то, что он из себя представляет», -резюмировал обсуждение Homo Unus.

в любом случае он наш

Отметим, что инстаграм-паблик "ЧП-Грозный 95" с аудиторией в 647 тысяч подписчиков (поддерживает позицию властей Чечни) ролик с Адамом Кадыровы, который стреляет из пистолета, сидя за рулем Mercedes-Benz модели лимитированной серии G-Class STRONGER THAN THE 1980s собрал всего 8 комментариев комплиментарного свойства.

«Пускай вайнах отдыхает, он молодой, в любом случае он наш», - написал asman86683.\

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. После избиения в сентябре 2023 года арестованного Никиты Журавеля в чеченском СИЗО он начал получать многочисленные почетные звания и награды, в том числе звание Героя Чечни. В августе 2024 года он продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину во время его визита в Чечню и был награжден орденом Кадырова.

В марте 2025 года Адам Кадыров стал куратором МВД Чечни по региону, а в апреле уже был упомянут в официальном Telegram-канале Совбеза Чечни как секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Официально сообщений о его назначении, как и об отставке его предшественника Хамзата Кадырова, не публиковалось. 

Свадьбам сыновей Рамзана Кадырова предшествуют публичные встречами с Владимиром Путиным. Сами празднования сопровождаются роскошными церемониями и символическими жестами со стороны представителей властей  говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Главное о свадьбах сыновей Кадырова".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Подростки и полиция. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:25, 2 июля 2025
Правозащитники заявили о незаконном лишении свободы подростков в Грозном
Адам Кадыров (слева) с Владимиром Путиным. Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 28.06.25, https://t.me/RKadyrov_95/5808
03:38, 1 июля 2025
Аналитики оценили встречу Путина с Адамом Кадыровым
Телефон, карта и наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:15, 1 июля 2025
За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Адам Кадыров. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru
20:34, 30 июня 2025
Обнародован список высокопоставленных гостей на свадьбе Адама Кадырова
Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/chpgrozny_95/13964
16:03, 30 июня 2025
Адам Кадыров похвалился на свадьбе роскошными часами и автомобилем
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Акиф Сафаров. Фото: https://minval.az/news/124472959
02 июля 2025, 10:36
Обжалован арест Акифа Сафарова в Екатеринбурге

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02 июля 2025, 08:48
Военные рапортовали о двух сбитых дронах в Ростовской области

Анастасия Бережинская. Фото: Фото: Александра Астахова/"Медиазона" (признана иноагентом)
01 июля 2025, 22:48
Политзаключенная-москвичка пожаловалась на условия в СИЗО Волгограда

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше