Главное о свадьбах сыновей Кадырова

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Свадьбам сыновей Рамзана Кадырова предшествуют публичные встречами с Владимиром Путиным. Сами празднования сопровождаются роскошными церемониями и символическими жестами со стороны представителей властей. При этом имена жен сыновей главы Чечни публично не называются.

Свадьба Ахмата

В марте 2023 года 17-летний Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни, встретился с Владимиром Путиным. Поводом называли обсуждение политической активности молодежи. Однако Рамзан Кадыров сообщил, что разговор был о дедушке — Ахмате-Хаджи: «Путин рассказал Ахмату, какими принципами руководствовался его дед, как он видел будущую мирную жизнь, о чём мечтал и думал…» .

На следующий день, 4 марта, прошла свадьба Ахмата. Имя невесты не раскрывается, но сама свадьба стала масштабным событием в Чечне . Улицы города были украшены плакатами, футболисты клуба «Ахмат» посвятили жениху свою победу, в Грозном прошли приуроченные к бракосочетанию скачки. Другие чеченские пары, зарегистрировавшие брак в тот же день, получили по 100 тысяч рублей из республиканского бюджета 4 марта .

Хотя съёмка была запрещена, певец Тимати выложил ролик: кортеж из 87 люксовых авто сопровождали 11 полицейских машин. Место действия — село Алды .

Свадьба Али

В июне 2024 года — почти по сценарию старшего брата — 17-летний Али Кадыров также встретился с Путиным. Рамзан Кадыров заявил, что президент лично пригласил сына на встречу и поздравил с предстоящей свадьбой. Путин, со слов Рамзана Кадырова, рассказал Али про его деда Ахмата Кадырова, “какими принципами он руководствовался” .

Сама церемония осталась в секрете, но в интернете всплыло сообщение о ДТП: на пути свадебного кортежа оказался «Форд Фокус», в который, по данным СМИ, на полном ходу врезался бронированный Rolls-Royce — головной автомобиль процессии.

Имя невесты, как и в случае Ахмата, не раскрывается, однако оппозиционные чеченские Telegram-каналы 1 называли старшую внучку депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова как вероятную жену Али Кадырова.

Свадьба Адама

О том, что 17-летний Адам Кадыров, младший сын Рамзана Кадырова женится стало известно 27 июня 2025 года. Его сестра Айшат Кадырова выложила в Instagram (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России) фотографию с подписью: «Женится мой брат Адам», уточнив, что свадьба пройдёт в родовом доме семьи.

Как и его старшие братья, 17-летний Адам встретился с Путиным накануне бракосочетания . Это было неформальное поздравление, но очевидно — с политическим смыслом. Более того?т как написал глава Чечни в своем Telegram-канале, Путин позвонил и поздравил его и его жену, Медни Кадырову, в день бракосочетания их сына .

На свадьбе Адам появился с часами, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов, и позировал за рулём автомобиля за 190 тысяч долларов .

Список гостей опубликовал лично глава Чечни. В числе приглашённых — вице-премьеры России Мантуров и Новак, полпред Путина Чайка, глава ЛДПР Слуцкий, послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана, а также руководители республик Северного Кавказа .

Про жену несовершеннолетнего Адама Кадырова известно: что ее зовут Медни, а по данным оппозиционных чеченских источников 2 , вероятно она является дочерью сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.

Дочери: традиции и родственные связи

Из всех детей Кадырова только старшая дочь Айшат вышла замуж по достижении совершеннолетия. Остальные — Хадижат и Табарик — сочетались браком сразу после окончания школы, в 17 лет.

Хадижат вышла за сына Руслана Алханова — друга и первого начальника службы безопасности Ахмата-Хаджи. А Табарик — за сына Абузайда Висмурадова. Сам Кадыров не раз подчёркивал, что считает его «ближе родного брата».

Подробнее о родственных связях клана Кадырова рассказывается в справке «Кавказского узла».

Власть, династия, сигналы

По мнению экспертов, опрошенных «Кавказским узлом», прием Владимиром Путиным сыновей Рамзана Кадырова накануне свадьбы - жест, подтверждающий поддержку семьи. Это акт политической преемственности. Как считает правозащитница Светлана Ганнушкина*, «поддержка не только самого Рамзана, но и его рода. Это символ действенности договора ещё с Ахматом-Хаджи…». При этом, по словам правозащитницы, фамилия невесты значения не имеет.

Политолог Андрей Колесников* считает, что «у Путина нет другого механизма поддержки стабильности в Чечне, кроме "кадыровщины"».

А блогер Ислам Белокиев* утверждает, что здоровье Кадырова пошатнулось, и потому он стремится передать власть по наследству, но его сыновья слишком молоды и поэтому «эти встречи с детьми — политические сигналы чеченским элитам: именно на эту семью делает ставку Путин». С другой стороны, по мнению Белокиева*, это еще и «попытка успокоить <...> пациента. Ведь если он (Рамзан Кадыров) вдруг поймёт, что его семья может пойти "под нож"? Трудно предсказать, на какие шаги он может пойти».

*внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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