×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
17:39, 1 июля 2025

Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Коллаж "Кавказского узла". Скриншоты фото телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свадьбам сыновей Рамзана Кадырова предшествуют публичные встречами с Владимиром Путиным.  Сами празднования сопровождаются роскошными церемониями и символическими жестами со стороны представителей властей. При этом имена жен сыновей главы Чечни публично не называются.

Свадьба Ахмата

Ахмат Кадыров (cлева) и Владимир Путин. Фото из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/3410В марте 2023 года 17-летний Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни, встретился с Владимиром Путиным. Поводом называли обсуждение политической активности молодежи. Однако Рамзан Кадыров сообщил, что разговор был о дедушке — Ахмате-Хаджи: «Путин рассказал Ахмату, какими принципами руководствовался его дед, как он видел будущую мирную жизнь, о чём мечтал и думал…» 1.

На следующий день, 4 марта, прошла свадьба Ахмата. Имя невесты не раскрывается, но сама свадьба стала масштабным событием в Чечне 2. Улицы города были украшены плакатами, футболисты клуба «Ахмат» посвятили жениху свою победу, в Грозном прошли приуроченные к бракосочетанию скачки. Другие чеченские пары, зарегистрировавшие брак в тот же день, получили по 100 тысяч рублей из республиканского бюджета 4 марта 3.

Хотя съёмка была запрещена, певец Тимати выложил ролик: кортеж из 87 люксовых авто сопровождали 11 полицейских машин. Место действия — село Алды 4.

Свадьба Али

Владимир Путин и Али Кадыров. Фото из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/4837В июне 2024 года — почти по сценарию старшего брата — 17-летний Али Кадыров также встретился с Путиным. Рамзан Кадыров заявил, что президент лично пригласил сына на встречу и поздравил с предстоящей свадьбой. Путин, со слов Рамзана Кадырова, рассказал Али про его деда Ахмата Кадырова, “какими принципами он руководствовался” 5.

Сама церемония осталась в секрете, но в интернете всплыло сообщение о ДТП: на пути свадебного кортежа оказался «Форд Фокус», в который, по данным СМИ, на полном ходу врезался бронированный Rolls-Royce — головной автомобиль процессии.

Имя невесты, как и в случае Ахмата, не раскрывается, однако оппозиционные чеченские  Telegram-каналы называли старшую внучку депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова как вероятную жену Али Кадырова.

Свадьба Адама

Адам Кадыров (слева) с Владимиром Путиным. Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 28.06.25, https://t.me/RKadyrov_95/5808О том, что 17-летний Адам Кадыров,  младший сын Рамзана  Кадырова женится стало известно 27 июня 2025 года. Его сестра Айшат Кадырова выложила в Instagram (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России) фотографию с подписью:  «Женится мой брат Адам», уточнив, что свадьба пройдёт в родовом доме семьи.

Как и его старшие братья, 17-летний Адам встретился с Путиным накануне бракосочетания 6. Это было неформальное поздравление, но очевидно — с политическим смыслом. Более того?т как написал глава Чечни в своем Telegram-канале, Путин позвонил и поздравил его и его жену, Медни Кадырову, в день бракосочетания их сына 7.

На свадьбе Адам появился с часами, которые оцениваются как минимум в 2 миллиона долларов, и позировал за рулём автомобиля за 190 тысяч долларов 8.

Список гостей опубликовал  лично глава Чечни. В числе приглашённых — вице-премьеры России Мантуров и Новак, полпред Путина Чайка, глава ЛДПР Слуцкий, послы Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана, а также руководители республик Северного Кавказа 9.

Про жену несовершеннолетнего Адама Кадырова известно: что ее зовут Медни, а по данным оппозиционных чеченских источников, вероятно она является дочерью сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева.

Дочери: традиции и родственные связи

Из всех детей Кадырова только старшая дочь Айшат вышла замуж по достижении совершеннолетия. Остальные — Хадижат и Табарик — сочетались браком сразу после окончания школы, в 17 лет.

Хадижат вышла за сына Руслана Алханова — друга и первого начальника службы безопасности Ахмата-Хаджи. А Табарик — за сына Абузайда Висмурадова. Сам Кадыров не раз подчёркивал, что считает его «ближе родного брата».

Подробнее о родственных связях клана Кадырова рассказывается в справке «Кавказского узла».

Власть, династия, сигналы

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Фото из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5809По мнению экспертов, опрошенных «Кавказским узлом»,  прием Владимиром Путиным сыновей Рамзана Кадырова накануне свадьбы - жест, подтверждающий поддержку семьи. Это акт политической преемственности. Как считает правозащитница Светлана Ганнушкина*,  «поддержка не только самого Рамзана, но и его рода. Это символ действенности договора ещё с Ахматом-Хаджи…».  При этом, по словам правозащитницы, фамилия невесты значения не имеет.

Политолог Андрей Колесников* считает, что «у Путина нет другого механизма поддержки стабильности в Чечне, кроме "кадыровщины"».

А блогер Ислам Белокиев* утверждает, что здоровье Кадырова пошатнулось, и потому он стремится передать власть по наследству, но его сыновья слишком молоды и поэтому  «эти встречи с детьми — политические сигналы чеченским элитам: именно на эту семью делает ставку Путин». С другой стороны, по мнению Белокиева*, это еще и «попытка успокоить <...> пациента. Ведь если он (Рамзан Кадыров) вдруг поймёт, что его семья может пойти "под нож"? Трудно предсказать, на какие шаги он может пойти».

*внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания

  1. https://t.me/RKadyrov_95/3412
  2. https://www.stav.kp.ru/daily/27473.5/4729239/
  3. Фонд Кадырова покроет свадебные расходы 100 парам // Грозный Информ, 03.03.2023.
  4. https://capost.media/news/obshchestvo/17-letniy-syn-glavy-chechni-akhmat-kadyrov-zhenilsya/
  5. https://t.me/RKadyrov_95/4837?single
  6. https://t.me/RKadyrov_95/5808
  7. https://t.me/RKadyrov_95/5809
  8.  Сына Рамзана Кадырова заметили с золотым пистолетом и часами за два миллиарда рублей. Что еще известно о его роскошной свадьбе? // Lenta.ru, 30.06.2025.
  9. Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе сына // РИА «Новости», 30.06.25.
Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:21, 1 июля 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
10:30, 1 июля 2025
Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана
08:35, 1 июля 2025
Минобороны отчиталось о 16 сбитых над Ростовской областью дронах
06:55, 1 июля 2025
Военные отразили атаку БПЛА на районы Ростовской области
09:47, 30 июня 2025
Военнослужащий из Урюпинска убит в боевых действиях
07:56, 30 июня 2025
Пять беспилотников сбиты над Азовским морем
Все события дня
Новости
Телефон, карта и наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:15, 1 июля 2025
За неделю с 23 по 29 июня жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не зафиксировано
Апти Алаудинов и схиигумен Гавриил. Кадр видео в Telegram-канале Алаудинова.
04:33, 20 июня 2025
Алаудинов лично извинился перед Гавриилом
Седа Сулейманова: Фото: "Где Седа?" / Telegram
22:56, 18 июня 2025
Правозащитники сочли розыск Седы Сулеймановой имитационным
Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/ru/news/sergej-davidis-obyavlen-prichastnym-k-terrorizmu-zayavlenie-soveta
16:43, 18 июня 2025
Оставлен в силе отказ исключить "Мемориал"* из реестра иноагентов
Апти Алаудинов среди представителей движения "Сорок Сороков". Скриншот фото из Telegram-канала "Кормухин"
19:40, 17 июня 2025
Примирение православных и Алаудинова послужило взаимному пиару
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Задержание сотрудников "Sputnik Азербайджан". Скриншот видео https://ria.ru/20250701/baku-2026505027.html
01 июля 2025, 15:19
Арестованы двое сотрудников "Sputnik Азербайджан"

Магомед-Султан Магомедов. Фото: magomedsultanmagomedov/Telegram
01 июля 2025, 10:30
Магомед-Султан Магомедов уволен с поста госсекретаря Дагестана

Баку. Фото: pixabay.com
01 июля 2025, 02:13
Насилие силовиков на Урале породило дипломатический кризис между Москвой и Баку

Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/334858
30 июня 2025, 17:54
Руфату Сафарову отказано в переводе под домашний арест

Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Показать больше