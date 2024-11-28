Сочинская активистка пожаловалась Бастрыкину на действия силовиков

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Активистка Татьяны Поливанова в заявлении главе Следкома России попросила проверить законность действий силовиков в связи с ее уголовным преследованием и изъятием у собственников более 11 тысяч участков в Сочи.

Как писал "Кавказский узел", у руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой и членов ее семьи в Таганроге прошли обыски в связи с с делом о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. Организация Поливановой предоставила правовую помощь десяткам садоводов, чьи участки были изъяты судом из-за этого дела.

В сентябре 2021 года прокуратура Краснодарского края заявила о выявленном мошенничестве с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство. В связи с этим расследованием под арест попали более 11 тысяч земельных участков, принадлежащих сочинцам, в том числе участки, выданные властями многодетным семьям. Расследование носит демонстративный характер и не препятствует застройке земель нацпарка, заявили активисты. Садоводы отмечали, что следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена.

27 ноября правозащитница и председатель Общероссийской организации содействия реализации и защите прав граждан "Российское объединение домохозяйств и землепользователей" Татьяна Поливанова, которая занимается вопросами правомерности изъятия земель у сочинских землепользователей в пользу государства, обратилась к главе Следкома России Александру Бастрыкину с заявлением, в котором просит провести доследственную проверку "по факту преступной деятельности следователей УВД и прокуратуры города Сочи по делу о более 11 тысячах земельных участков, принадлежащих сочинцам и, якобы похищенных из состава земель Сочинского нацпарка".

В заявлении Александру Бастрыкину (имеется в распоряжении "Кавказского узла") она указала, что по ее мнению, сложившаяся с отъемом сочинских земель у частных землепользователей в пользу государства ситуация стала результатом неправомерных действий сочинских следователей, которые возбудили уголовное дело о хищении более 11 000 земельных участков без учета документов, а прокуроры по сфабрикованным документам в судах Краснодарского края за два года с 2022 по 2024 года отобрали половину из этих участков, оставив людей без денег и земли.

Татьяна Поливанова подчеркивает, что она никогда не заявляла о том, что все участки оформлены правильно и изъяты неправильно. Но на каком основании изъяты те участки, которыми люди владеют еще со времен СССР, никто так объяснить и не может. И вот именно эта постановка вопроса ею и ее организаций, а так же другими активистами и юристами, по мнению Татьяны Поливановой, и заставили следователей провести у них обыски в качестве акции запугивания и отстранения от защиты землепользователей в Верховном суде, который после смены там руководства занял позицию справедливого подхода к этому массовому отъему земель в Сочи и стал возвращать дела обратно на пересмотр.

"Нас, активных общественников, просто хотят убрать из этого дела, так как мы мешаем продолжать творить произвол", - считает Татьяна Поливанова. По ее словам, обыски прошли еще у нескольких адвокатов и общественников, в частности, у сочинского адвоката Надежды Ступак и председателя СНТ «Меркурий» Ирины Расторгуевой. "Последнюю даже взяли под домашний арест, как мне известно", - рассказала Татьяна Поливанова.

По ее словам многие из адвокатов и юристов, в том числе члены ее организации довели дела сочинских садоводов не только до ВС, но и до Конституционного суда, который на 5 декабря назначил дело по жалобам сразу нескольких садоводов, у которых отобрали землю просто так, бесплатно.

"Многие не против отдать государству участки, если они им так нужны. Но почему бесплатно, если они платили за них деньги? Почему стали заниматься отъемом через 30 лет, несмотря на сроки давности в три года? Разве это справедливо и правильно?", - задается риторическими вопросами Татьяна Поливанова.

В тексте ее заявления к Александру Бастрыкину в частности содержится просьба "провести доследственную проверку в порядке статей 144 - 145 УПК РФ по факту преступной деятельности следователей УВД г. Сочи и прокуратуры г. Сочи в рамках незаконного возбуждения сфальсифицированных уголовных дел в отношении правозащитников и их юристов с целью их запугивания". Она указала, что необоснованные иски прокурором г. Сочи в отношении более 11 тысяч земельных участков, принадлежащих сочинцам, в том числе уголовное дело № 12101030003000112, возбужденное в отношении неустановленного круга лиц по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также выделенные из него уголовные дела, в том числе дело против нее и ее сыновей, "не имеющих никакого отношения" к ее правозащитной деятельности и земельным участкам в Сочи"

Поливанова просит произвести проверку на предмет в действиях представителей правоохранительных органов признаков уголовных преступлений - привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (статья 299 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности ( часть 4 статьи 303 УК РФ), злоупотреблении служебными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ)

Поливанова указала в заявлении, что под арестом оказалось 11066 участков (а точнее, более 100 тысяч участков, образованных из первоначальных 11 тысяч). Причем выемка документов продолжается, а значит, «нелегальных» участков будет гораздо больше. "Чуть ли не полгорода добросовестных приобретателей внезапно стали заложниками очень спорных, мягко говоря, действий местной власти, правоохранительных и надзорных органов. Люди не понимают, почему их права собственности вдруг оказались вне закона. Участки выделялись в 70 - 90-е годы прошлого столетия, некоторые сменили уже до десяти собственников. Никаких вопросов у местных чиновников не возникало до тех пор, пока земельные участки в Сочи не стали стоить по несколько миллионов рублей за сотку и на Кубани не решили одномоментно сделать новые генпланы всех городов Черноморского побережья", - указала правозащитница.

Она констатирует, что "ситуация с генпланами больше похожа на рейдерские захваты земель у из собственников". "Мы сделали сотни запросов, но так и не смогли разгадать загадку формирования границ и площадей Сочинского национального парка. Никто не смог нам ответить, как образованный в 1983 году парк из ряда лесничеств общей площадью 190 тысяч гектаров (при включении в него 1116 гектаров Кавказского биосферного заповедника и изъятии 320 гектаров для коллективного садоводства) вдруг вырос в материалах лесоустройства 1997 - 1998 года почти до 194 тысяч гектаров.Мы выяснили, что само лесоустройство в 1997 - 1998 году было осуществлено с грубейшими нарушениями, составлено на основании некорректных сведений, не соответствующих правоустанавливающим документам, имеющим большую юридическую силу. А именно речь идёт о постановлениях и распоряжениях Совета министров РСФСР и Правительства РФ о создании Сочинского национального парка, изменения его площадей и границ", - подчеркнула она.

Поливанова пришла к выводу, что «Сочинский национальный парк как объект права не был сформирован, то есть его границы не установлены, а площадь не уточнена. Лесные картографические материалы носят схематический характер и не соответствуют нормативной точности определения координат характерных точек границы земельного участка. Следовательно, они не подтверждают границы. При небрежном и некорректном формировании материалов лесоустройства специалисты - лесоустроители незаконно включили земельные участки сельхозпредприятий и населённых пунктов, ранее переданные предприятиям Сочи, под коллективное садоводство (СНТ), ИЖС и ЛПХ, а также обменянные Сочинским национальным парком с органами местной власти в рамках их компетенции.

Таким образом по представленным Сочинским национальным парком документам невозможно определить наложения границ со смежными земельными участками, так как индивидуально определенная информация, необходимая для этого, отсутствует. Согласно данным кадастровым дел Сочинского национального парка (2005 - 2008г.) на декларированный кадастровый учёт было поставлено 15 земельных участков, которые сформированы камерально (не выходя из кабинета на основании некорректных материалов лесоустройства 1997-1998гг). Таким образом, границы Сочинского национального парка в натуре не устанавливались и площадь не уточнялась", - заключила она.

Она так же указала, что «следующее расширение Сочинского национального парка было произведено постановлением правительства РФ №534 от 25.06.2013г.в канун Олимпиады за счёт присоединения Туапсинского лесничества и части Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника общей площадью 9026 гектаров. В приложении к данному постановлению указаны координаты поворотных точек границ Сочинского национального парка, но границы снова не были установлены».

По ее словам, то что она и другие активисты регулярно озвучивали случившееся,

Эти и другие факты, которыми она неоднократно делилась с местными и столичными властями на ее взгляд и привели к гонениям против нее и других активистов, так как доказательства изъятия такого огромного количества земли у законных собственников может привести самих следователей УВД Сочи, прокуроров и судей на скамью подсудимых.

Татьяна Поливанова описывает в заявлении свой опыт общения с людьми которые обращались к ней как к последней инстанции: «Люди напуганы. Они боятся лишиться своей собственности и остаться с долгами на улице. Многие продали недвижимость, влезли в кредиты, живут в съёмных квартирах или в вагончиках, часто с маленькими детьми. В этом же списке оказались и многодетные семьи, собственники земельных участков, находящиеся на СВО! Такая ситуация длится уже более трёх лет, и никто не может ответить, когда и чем это закончится. Мы предложили хороший выход: совместно быстро и корректно провести полную инвентаризацию земель, строений и линейных объектов в Сочи, устранить противоречия и выработать решение, которое удовлетворило бы всех, - и навести порядок с землями, и сохранить за добросовестными собственниками их имущество. Но пока видим, чтобы местные власти, прокурор г. Сочи и правоохранительные органы г. Сочи были в этом точно не заинтересованы. Сама ситуация возникла практически на ровном месте и сейчас сложно понять, что это: чей-то хитроумный план или следствие череды бестолковых действий некомпетентных лиц, создавших проблему только из-за своего ложно понимаемого чувства долга", - говорится в ее заявлении Бастрыкину.

Она указала, что ее организация выяснила, что "ни общественные заявители, ни министр природных ресурсов РФ, ни заместитель прокурора Краснодарского края - прокурор г. Сочи, ни следователи не удосужились проверить корректность и достоверность заключения начальника научного отдела ФГБУ «Сочинский национальный парк» Самсонова С.Л., на основании которого были возбуждены уголовные дела и гражданские дела».

Она также указала, что задачей обыска у членов семьи было напугать и опорочить, обвинив в хищении земель сочинского нацпарка.

Адвокат Татьяны Поливановой Алексей Фурсов объяснил, почему действия против его подзащитной носят незаконный характер со стороны сочинских следователей.

"Я сужу о происходящем только из одного документа о проведении обыска, который был выдан всем, у кого проводились обыски. Следователь в тексте постановления фактически утверждает что Поливанова создала некую организацию для скидывания денег левыми лицами на судебные тяжбы. чтобы через суды похищать земельные участки и в дальнейшем передавать их будущим застройщикам, за что она так же, как им кажется, будет брать деньги. Таким образом следователи сразу ставят под сомнение не только общественную организацию Татьяны Анатольевны, но действия судей Верховного суда, которые стали при ее активном участии массово отменять принятые в Сочи и крае решения об изъятиях земель у их собственников. Само обвинение, конечно, представляет буйную фантазию следователя, который даже не потрудился провести причинно-следственную связь между деятельностью организации Татьяны Анатольевны и отменами решений нижестоящих судов, судьями ВС. Следователь обвинил мою подзащитную в особо тяжком преступлении, не приводя никаких конкретных фактов: каким же образом через судей Верховного суда ей удалось отменить неправосудные решения и чем доказывается ее «коммерческая деятельность». Поэтому было решено обратиться к Бастрыкину, как главе СКР, который имеет право проводить проверки в отношении следователей УВД и прокуроров и попросить его проверить мотивы действий сочинского следствия и прокуратуры, как в отношении 11 000 участков так и в отношении обвинения Поливановой», - сказал адвокат.

По его словам, он не усматривает состава преступления в действиях его подзащитной, но четко видит состав преступлений в заведомо незаконном обвинении невиновного человека, фальсификации дела, а так же злоупотребления полномочиями и их превышении.

Татьяна Поливанова по ее словам, если следователи УВД Сочи не организуют очередную незаконную акцию против нее, то она планирует вместе с людьми в судьбах которых она принимала участие 5 декабря побывать в Москве, где пройдут заседания Конституционного и Верховного судов по рассмотрению дел связанных с отъемом 11 000 сочинских участков.

Соучредители ассоциации по защите прав и интересов садоводов и землепользователей города курорта Сочи "Землепользователь", созданной для защиты прав земель сочинцев от их незаконного изъятия Антонина Завальнюк и Аксана Федорова, а так же заместитель лидера сочинского представительства регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз садоводов", созданного с этой же целью, - Евгений Закарян, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что они тесно сотрудничают с Поливановой.

"Сотрудничество состоит в поиске, распространении и обмене информацией по делу об 11 000 участков, в объединении пострадавших людей, в оказании юридической помощи при отстаивании своих прав в судах, в анализе происходящего", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Антонина Завальнюк.

Аксана Федорова подчеркивает, что "созданные на данном фоне общественные организации и их лидеры ведут сложную и важную работу, потому что когда человек остается наедине со своей бедой, когда у него отнимают собственность, а значит и деньги, которые он в нее вложил,он остается без поддержки, без юридической помощи которая стоит очень дорого и не всем по карману". "Поэтому многие люди пытаются через общественников и с их помощью восстановить свои права. Я знаю Татьяну Поливанову, как активного и грамотного человека. Она всегда открыта к диалогу. Проводила много встреч с сочинскими садоводами, сама организовывала встречи и круглые столы в Москве с привлечением депутатов, прокуроров, общественности. Целью ее и нашей работы является справедливое разбирательство и восстановление нарушенных прав землепользователей-собственников, столкнувшихся с беззаконием", - подчеркнула она

Аксана Федорова рассказала, что она приехала в Сочи несколько лет назад. Приобрела жилье, которое затем стало недостроем и потеряла все деньги, которые копила. В Сочи вырос сын Аксаны Федоровой - инвалид детства без собственного жилья. Она работала, чтобы скопить деньги на хоть какую-то недвижимость в Сочи. Купила голый участок для того, чтобы сын мог находиться на свежем воздухе, но и тут на него наложили арест в рамках дела о более 11 000 участков якобы нацпарка, а вскоре суд отобрал и участок совсем. "Прошла все инстанции. Общественники мне помогали. В том числе и Татьяна Поливанова. И вот 5 декабря у меня суд в Верховном суде. Очень надеюсь на отмену, как и у других, если ВС принял дело к рассмотрению", - рассказывает Аксана Федорова.

Евгений Закарян подтвердил, что общественники помогают землепользователям и морально, и делами. Ему совершено непонятно, на каком основании следователи решили преследовать не только Татьяну Поливанову, но и других активистов и даже адвокатов, которые помогают землепользователям защищать свои права.

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