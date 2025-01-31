Уроженец Дагестана задержан за поджог на железной дороге в Подмосковье

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Студент московского колледжа задержан по уголовному делу о теракте, его подозревают в поджоге батарейного шкафа на железной дороге.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. Так, в декабре 2023 года силовики задержали под Волгоградом двух юношей, которые подожгли батарейный и релейный шкафы на станции, суд признал одного из них виновным и приговорил к 11,5 года заключения. 11 ноября 2024 года стало известно об аресте двух молодых людей в Ростовской области, задержанных по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге, уголовное дело против них возбуждено по статье о теракте. В январе 2025 года суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Краснодарского края Леона Даршта к 13 годам лишения свободы, признав его виновным, среди прочего, в поджоге оборудования на железной дороге и подготовке теракта.

О задержании 18-летнего уроженца Дагестана сообщила московская транспортная полиция. Юношу подозревают в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2 близ Москвы, где полностью сгорел батарейный шкаф для резервного питания светофора.

Задержанный уроженец Дагестана учится в одном из столичных колледжей. На допросе он рассказал следователям, что неизвестный в мессенджере предложил ему совершить поджог за вознаграждение в 40 тысяч рублей, проинформировало 30 января МВД Медиа.

По информации правоохранителей, точное место поджога молодому человеку назвал его собеседник. Юноша, прибыв на место ночью, отогнул дверцу батарейного шкафа и подпалил его при помощи легковоспламеняющейся жидкости и зажигалки. Утверждается, что молодой человек снял свои действия на видео и отправил ролик “заказчику”, но обещанного вознаграждения не получил.

Уголовное дело расследуется по статье о теракте (часть 2 статьи 205 УК России), которая предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Следствие попросило об аресте подозреваемого.

Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

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