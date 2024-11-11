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20:00, 11 ноября 2024

Два жителя Ростовской области арестованы по делу о теракте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключены под стражу два жителя Ростовской области, задержанные по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

18-летний и 21-летний жители поселка Глубокий Ростовской области арестованы по подозрению в теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ), сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление на транспорте МВД по СКФО.

По версии следствия, молодые люди на железнодорожном перегоне станции «Глубокая-Погорелово» подожгли релейный шкаф, предназначенный для автоблокировки сигнальной установки.

"Оперативники выяснили, что злоумышленники совершили противоправный поступок, используя легковоспламеняющуюся жидкость, по указанию неустановленного куратора, с которым они общались через мессенджер. Подозреваемые получили от куратора денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей. По словам задержанных, они нашли в социальных сетях предложение о работе расклейщиком объявлений, которые касались приема на работу для демонтажа", - говорится в публикации.

Часть 1 статьи 205 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги военкоматов и релейных шкафов, расположенных на железной дороге. Так, в декабре 2023 года силовики задержали под Волгоградом двоих юношей, которые подожгли батарейный и релейный шкафы на станции. Суд признал одного из них виновным и приговорил к 11,5 года заключения.

В большей части этих дел следователи не выявляют заказчиков и называют их "неустановленными лицами". Формулировка о том, что "неустановленные лица" заставляют подростков снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

По его словам, после начала военной операции было положено начало способу, когда в интернете подросткам предлагают заработок с условием видеосъемки их действий, а затем демонстративно задерживают дома. "Имитация борьбы с преступностью – это легкий способ раскрытия преступлений и повышения по служебной лестнице для тех, кто этим занимается на местах", – подчеркнул юрист.

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Автор: "Кавказский узел"

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