Волгоградский областной суд. Фото: https://volgoduma.ru

03 июля 2024, 17:13

Волгоградец приговорен к длительному сроку за поджог релейных шкафов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд признал Евгения Трошкина виновным в поджоге релейных шкафов на станции Камышин и легализации полученных за это 30 тысяч рублей, и приговорил к 11,5 года заключения.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года силовики задержали под Волгоградом двоих юношей, которые подожгли батарейный и релейный шкафы на станции Камышин-2.

Волгоградский областной суд огласил приговор в отношении Евгения Трошкина, обвиняемого в диверсии и легализации денежных средств, приобретенных за совершение преступления, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

По версии следствия и суда, в декабре 2023 года Трошкин и второй обвиняемый, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по указанию неустановленного лица, с которым познакомились в сети, при помощи ацетона подожгли устройство сигнализации, централизации и блокировки релейного и батарейного железнодорожных шкафов около Камышина.

 При этом Трошкин снимал происходящее на видео. "Заказчик" перечислил им вознаграждение в криптовалюте в эквиваленте 30 000 рублей, средства были обналичены обвиняемыми, говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы

Суд рассмотрел уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением с Трошкиным досудебного соглашения о сотрудничестве и содействием следствию, которое проводило УФСБ России по Волгоградской области. 

Трошкин приговорен к лишению свободы на 11,5 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима, 

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Примечание:

"Житель Волгограда осужден за госизмену", "Активист из Камышина арестован из-за анонсированной акции", "Дело о диверсии новосибирских подростков напомнило об аналогичных случаях на юге России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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