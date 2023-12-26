Задержаны подозреваемые в поджоге на станции Камышин-2

26 декабря 2023, 14:07

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Силовики задержали под Волгоградом двоих юношей, которые подожгли батарейный и релейный шкафы на станции Камышин-2, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине в Волгоградской области неоднократно происходили поджоги, в том числе военкоматов и зданий администрации. Так, 9 октября стало известно, что суд в Волгоградской области приговорил к четырем годам заключения местных жителей Виталия Чебукова и Илью Верясова, признав их виновными в поджоге здания сельской администрации после начала мобилизации.

По данным источников, 18-летний и 19-летний жители Волгоградской области подожгли батарейный и релейный шкафы на станции Камышин-2. В результате их действий никто не пострадал. На работу поездов инцидент также не повлиял, передал сегодня "Блокнот Волгоград".

Поджоги были совершены еще 15 и 21 декабря, но известно о них стало только сейчас, отметил телеграм-канал "Shot".

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России поджоги релейных шкафов на железной дороге ранее происходили неоднократно. Так, 23 сентября стало известно, что силовики задержали жителя Ростовской области, который хотел поджечь релейные шкафы на железной дороге, он обвинен в попытке совершить террористический акт.

В начале сентября неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Кизитеринка – Александровка в Ростове-на-Дону, его удалось оперативно потушить. 10 сентября в Ростове-на-Дону силовики задержали 33-летнего местного жителя при попытке поджечь два релейных шкафа неподалеку от станции Кизитеринка.

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