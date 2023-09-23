Житель Ростовской области задержан при попытке устроить теракт на железной дороге

23 сентября 2023, 05:53

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Силовики задержали жителя Ростовской области, который хотел поджечь релейные шкафы на железной дороге, он обвинен в попытке совершить террористический акт.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в начале сентября неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Кизитеринка - Александровка в Ростове-на-Дону, его удалось оперативно потушить. 10 сентября в Ростове-на-Дону силовики задержали 33-летнего местного жителя при попытке поджечь два релейных шкафа неподалеку от станции Кизитеринка.

Житель Ростовской области был задержан сотрудниками ФСБ при попытке поджечь релейные шкафы в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, информирует 22 сентября "Лента.ру".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт). Кроме того, следствие выявляет дополнительные эпизоды по данному уголовному дела, пишет ТАСС.

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